El diners en efectiu que els ciutadans han de tenir a casa davant d'una emergència, segons els bancs
El col·lapse dels pagaments electrònics durant l’última gran apagada posa de manifest la necessitat de disposar d’efectiu per fer front a emergències en una societat cada vegada més digital
L’apagada elèctrica que va afectar Espanya el 28 d'abril ha evidenciat la fragilitat dels sistemes de pagament electrònics i la rellevància de disposar de diners en efectiu davant de situacions excepcionals. Aquest incident ha recordat a molts ciutadans la importància de tenir una reserva de metàl·lic a casa, especialment quan els mètodes de pagament digitals no funcionen a causa d’interrupcions en el subministrament elèctric o en les comunicacions.
Encara que aproximadament el 40% dels pagaments en establiments espanyols es realitzen actualment mitjançant targetes bancàries, la recent apagada ha provocat que molts usuaris no poguessin efectuar cap tipus d’operació econòmica en quedar inutilitzats els terminals de pagament i els caixers automàtics. Aquest fet ha generat un renovat interès per les recomanacions dels experts financers sobre la quantitat d’efectiu que convé tenir disponible per a situacions d’emergència.
El portal Finanzas para Todos, una iniciativa a la qual dona suport la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia, Comerç i Empreses, recomana encaridament disposar d’un fons d’emergència accessible.
Quants diners en efectiu convé tenir a casa?
La quantitat de diners en metàl·lic que es recomana tenir a casa per a situacions d’emergència varia considerablement segons les circumstàncies personals de cada individu o família. Entre els factors determinants que s’han de considerar destaquen:
- Els ingressos familiars: Famílies amb més ingressos solen necessitar un fons més ampli per mantenir el seu nivell de vida en cas d’emergència, encara que també disposen de més capacitat per reconstituir-lo.
- La mida del nucli familiar: A més nombre de membres en la unitat familiar, major serà la quantitat necessària per cobrir les necessitats bàsiques durant un període de dificultat.
- Situació laboral i estabilitat: Aquelles persones amb llocs de treball temporals o inestables haurien de preveure un fons més substancial que els qui gaudeixen de més seguretat laboral.
- Alternatives disponibles: L’existència d’altres fonts de suport econòmic, com familiars propers o actius fàcilment liquidables, pot reduir la necessitat d’efectiu immediat.
El fons d’emergència: més enllà de l’efectiu
Els experts financers distingeixen entre els diners en efectiu que convé tenir a casa i el concepte més ampli de fons d’emergència. Mentre que a casa es recomana mantenir una quantitat limitada per motius de seguretat (suficient per afrontar necessitats bàsiques durant diversos dies), el fons d’emergència complet hauria de ser més substancial.
La majoria dels assessors financers recomanen que aquest fons total equivalgui a entre tres i sis mesos de despeses habituals. Tanmateix, només una petita part s’hauria de mantenir en efectiu a casa, suficient per cobrir aproximadament una setmana de despeses essencials com a alimentació, medicaments i transport.
La resta del fons d’emergència s’hauria de mantenir en instruments financers d’alta liquiditat i baix risc, com comptes d’estalvis, dipòsits a la vista o fons monetaris, que permetin accedir als diners amb rapidesa però ofereixin, més seguretat per tenir-lo físicament al domicili.
L’efectiu com a alternativa segura en situacions excepcionals
La recent apagada ha demostrat que, malgrat la creixent digitalització de l’economia, els diners en efectiu continuen exercint un paper fonamental com a xarxa de seguretat en situacions excepcionals. Durant les hores que va durar el tall elèctric, nombrosos comerços només van poder atendre clients que disposaven d’efectiu, mentre que els qui depenien exclusivament de mitjans de pagament electrònics es van trobar amb serioses dificultats.
Aquesta situació ha estat especialment reveladora per a les generacions més joves, habituades a realitzar pràcticament totes les seues transaccions mitjançant aplicacions mòbils o targetes contactless. Al contrari, les persones majors de 55 anys, que segons els estudis prefereixen l’ús de l’efectiu, es van trobar més ben preparades per afrontar aquesta contingència.
La seguretat de l’efectiu a casa
En decidir mantenir una quantitat rellevant de diners en efectiu a casa, és fonamental considerar aspectes relacionats amb la seguretat. Els experts recomanen no comentar amb tercers l’existència d’aquestes reserves i utilitzar llocs segurs per guardar-los com caixes fortes ancorades o amagatalls no evidents.
Així mateix, és aconsellable distribuir l’efectiu en diferents denominacions, prioritzant bitllets de valor mitjà (20€ i 50€) que resulten més pràctics per a transaccions quotidianes que els de 100€ o 200€, que poden generar dificultats per obtenir canvi en situacions d’emergència.
L’apagada de dilluns passat ha servit com un exercici pràctic de preparació davant d’emergències que ha portat a molts de ciutadans i experts a reconsiderar els seus hàbits financers, recordant la importància de mantenir un equilibri prudent entre la comoditat dels pagaments digitals i la seguretat que proporciona disposar de certa quantitat de diners en efectiu per afrontar situacions imprevistes.