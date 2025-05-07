Ni Mallorca ni Benidorm: aquests són els llocs que recomana la premsa britànica per jubilar-se a Espanya amb 1.000 euros al mes
Experts assenyalen quatre destinacions on els jubilats poden disfrutar d’una excel·lent qualitat de vida amb pressupostos ajustats, aprofitant el clima i el sistema sanitari espanyol
Espanya es consolida com una de les destinacions preferides per a jubilats estrangers que busquen estirar les seues pensions sense renunciar a una bona qualitat de vida. Segons el prestigiós rànquing Global Retirement Index de la revista International Living, el país ocupa el cinquè lloc entre les millors destinacions mundials per a jubilats, destacant per la seua excel·lent relació qualitat-preu, el seu sistema sanitari de primer nivell i el seu envejable clima mediterrani.
Els experts han identificat quatre localitats específiques on és possible viure còmodament amb una pensió mensual de 1.000€, cada una amb les seues característiques pròpies i avantatges comparatius davant de destinacions més conegudes i costoses. Aquestes zones combinen un cost de vida assequible amb els beneficis de l’estil de vida espanyol, oferint alternatives tant a la costa com a l’interior de la península.
La creixent comunitat de jubilats estrangers en aquests enclavaments demostra que no és necessari comptar amb grans recursos econòmics per a disfrutar d’una jubilació de qualitat a Espanya, aprofitant a més els avantatges d’un sistema sanitari universal considerat entre els millors del món.
Almuñécar, el paradís mediterrani a preu assequible
Encapçalant la llista es troba Almuñécar, una autèntica joia ubicada a la Costa Tropical de Granada. Aquest antic poble pesquer s’ha transformat en una destinació ideal per als qui busquen l’encant mediterrani sense els elevats preus de zones com Marbella o la Costa del Sol.
La localitat granadina ofereix apartaments i vil·les a preus raonables en comparació amb altres zones costaneres més populars. La comunitat d’expatriats és nombrosa i diversa, amb residents provinents del Regne Unit, Polònia, Suècia, els Estats Units i molts altres països, però la ciutat ha aconseguit mantenir la seua essència espanyola autèntica.
La seua privilegiada ubicació entre el mar i la muntanya brinda un atractiu mix de vida costanera i encant tradicional. La proximitat a la popular Nerja (Màlaga) ha impulsat el mercat de segones residències, però sense arribar a disparar els preus. Els jubilats poden disfrutar de vistes al mar, terrasses amb tapes i rutes de senderisme, tot amb un pressupost moderat.
Un dels avantatges més destacats d’Almuñécar és la possibilitat de combinar activitats que serien impossibles en altres destinacions: practicar snorkel al matí a les seues cristal·lines aigües, esquiar a la tarda a Sierra Nevada i finalitzar el dia amb un sopar contemplant la posta de sol a la costa.
Costa Blanca, sol garantit per a jubilats previsors
La Costa Blanca, a la província d’Alacant, ocupa el segon lloc entre les destinacions recomanades. Aquesta franja costanera, ja consolidada com a favorita entre els britànics, ofereix sol durant tot l’any, un ritme de vida tranquil i una excel·lent relació qualitat-preu.
Els jubilats poden disfrutar de diverses activitats com a golf, jardineria o simplement passejos per la platja, tot això amb una pensió modesta. Els productes de primera necessitat —des de l’habitatge fins l’assistència sanitària— tenen un cost significativament inferior al d’altres petites ciutats europees, per no parlar dels preus estratosfèrics de Londres o Nova York.
L’accés al sistema sanitari públic espanyol representa un avantatge addicional, eliminant la necessitat de costoses assegurances mèdiques privades. Aquesta combinació de clima privilegiat, infraestructures de qualitat i costos continguts converteix a la Costa Blanca en una opció molt atractiva per a jubilats amb pressupostos limitats.
Torrox, el microclima més privilegiat d’Europa
Conegut per tenir "el millor clima d’Europa", Torrox presumeix de més de 300 dies de sol a l’any, la qual cosa converteix les tardes plujoses en un record llunyà per als qui decideixen establir-se aquí.
Malgrat les seues credencials climàtiques i la seua ubicació a la Costa del Sol, Torrox continua sent assequible i espaiós. No transmet la sensació de jungla de ciment que caracteritza a moltes zones de la Costa del Sol o grans ciutats com Madrid, Barcelona, Bilbao o fins i tot València.
El lloguer és relativament econòmic per a una localitat costanera espanyola. A la zona de platja de Torrox Costa, els preus oscil·len entre 600 i 800€, una fracció del que costaria un allotjament similar en altres zones costaneres europees.
Els mercats locals ofereixen productes frescos a preus raonables, i les excel·lents connexions de transport públic amb Màlaga garanteixen l’accés a serveis propis d’una gran ciutat. Aquesta combinació de microclima privilegiat, espais amplis i costos controlats converteix Torrox en una opció ideal per a jubilats que prioritzen el sol i la qualitat de vida.
Palència, el secret més ben guardat per a pressupostos ajustats
Per als qui prefereixen l’interior a la platja, Palència representa una alternativa excepcional. Aquesta ciutat castellanolleonesa té un argument imbatible: segons diversos informes, és la ciutat més assequible d’Espanya per viure. A més, es troba a menys de 90 minuts de Madrid, el que facilita les comunicacions i l’accés a serveis especialitzats.
Amb un cost de vida un 30% per sota de la mitjana estatal, Palència constitueix un somni fet realitat per a jubilats amb pensions més ajustades. Els seus carrers històrics plens d’encant, parcs tranquils i veritable sentit de comunitat completen l’atractiu d’aquesta ciutat.
Fins i tot la pensió mitjana espanyola de 1.251,54€ (segons dades de la Seguretat Social) rendeix molt més a Palència, deixant marge per a tapes, viatges o simplement per consentir els nets quan venen de visita.
Què fa d’Espanya una destinació ideal per a jubilats amb pressupost limitat?
L’atractiu d’Espanya com a destinació per a jubilats amb recursos limitats rau en una combinació de factors. El sistema sanitari públic, considerat entre els millors del món, ofereix una cobertura universal d’alta qualitat. El clima, especialment a les zones mediterrànies, permet disfrutar d’activitats a l’aire lliure durant gran part de l’any, millorant la qualitat de vida i reduint costos associats a la calefacció.
La gastronomia espanyola, basada en la dieta mediterrània, combina excel·lència i accessibilitat econòmica, especialment als mercats locals. El transport públic eficient en la majoria de zones redueix la necessitat de vehicle propi, i la cultura espanyola, orientada a la vida social en espais públics com places i parcs, facilita la integració i proporciona entreteniment gratuït o de baix cost.