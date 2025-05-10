Piragüistes aprofiten la crescuda del Segre per navegar per la canalització a Lleida ciutat
L'augment del cabal per les abundants pluges i el desglaç pirinenc ha permès als esportistes navegar per zones poc habituals del tram urbà del riu
Dos piragüistes han protagonitzat aquest dissabte una imatge inusual a Lleida, remuntant el curs del riu Segre en plena canalització urbana, aprofitant l'excepcional crescuda del cabal. Aquesta pràctica esportiva no és habitual en aquest tram del riu, ja que normalment els aficionats al piragüisme naveguen des de les comportes de la Mitjana cap amunt, on el riu ofereix millors condicions.
El notable increment del cabal del Segre respon a una combinació de factors meteorològics i hidrològics. Les abundants precipitacions registrades durant l'hivern i la primavera, juntament amb l'intens desglaç a les zones muntanyoses del Pirineu, han provocat que el riu baixi amb força considerable al seu pas per la capital del Segrià.
Gestió dels embassaments davant l'excés d'aigua
L'elevat nivell d'aigua als pantans de la conca ha obligat les autoritats hidràuliques a prendre mesures preventives. Els embassaments d'Oliana i Rialb, que actualment superen el 90% de la seva capacitat, estan alliberant aquest dies aproximadament 80 metres cúbics d'aigua per segon, xifra que equival a uns set hectòmetres cúbics diaris.
Aquest fenomen no afecta exclusivament el Segre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) també ha hagut d'ampliar tant el cabal com la durada de la crescuda controlada de primavera al tram final de l'Ebre, evidenciant una situació generalitzada d'abundància hídrica a les conques catalanes després d'un període especialment plujós.