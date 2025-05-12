Una petita diablessa: «He perdut la por a les espurnes i ho disfruto molt»
“Em vaig animar a ser diable perquè el meu cosí també ho és”, explica un altre diable, de 10 anys
L’Unax, de 10 anys, va fer aquest diumenge els seus primers passos com a diable a Lleida. “Em vaig animar a ser diable perquè el meu cosí també ho és”, va explicar. “Avui hem fet una figura de foc entre tots, ha estat molt divertit i no m’ha fet por el foc”, va afegir.
La Melinda, de 13 anys, va afirmar que “porto formant part de la colla des que vaig nàixer perquè els meus pares també són diables”. Va explicar que “quan era més petita m’espantaven les espurnes, però he perdut la por i ho disfruto molt”, per la qual cosa “crec que continuaré sent diablessa durant molts anys més”, va afegir.
Les imatges de la Festa Major de Lleida 2025
La Batalla triomfa a Cappont
Lleida es va bolcar en el dia de Sant Anastasi amb la cultura popular i les tradicions com a protagonistes. La Batalla de Flors va tornar a desfermar l’alegria col· lectiva a Lleida, aquesta vegada en un escenari inèdit. L’avingu· da Doctora Castells, en ple barri de Cappont, es va convertir ahir en el nou cor de la festa, acollint per primera vegada l’acolorida desfilada a causa de les obres a la tradicional rambla Ferran. L’esdeveniment va arrancar amb una animada comitiva de capgrossos i gegants seguits del Marraco. Nou carrosses, representant entitats i associa· cions arrelades a la ciutat, van participar en la Batalla, cada una amb el seu propi tema i creativitat.
Així, es van veure disfresses de pallassos, mims, vestimentes orientals i fins i tot una horda de pirates a bord d’una carrossa equipada amb canons de confeti i decorada per solcar els set mars. Milers de lleidatans i visitants es van llançar al carrer per disfrutar de la tradició, llançant-se confeti i serpentines en una autèntica guerra de colors que va deixar molts amb records –i restes de confeti– en butxaques i fins a les orelles. L’ambient festiu es va estendre també als balcons, des d’on nombrosos veïns van seguir la desfilada i la Batalla. Grups d’animació i xarangues hi van posar la banda sonora a la tarda, omplint de ritme i alegria l’avinguda.