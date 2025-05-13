El Ministeri de Consum proposa identificar amb un prefix les trucades comercials i bloquejar les que siguin "spam"
També es volen declarar com a "nuls" els contractes que es tanquin en comunicacions no consentides pels usuaris
El Ministeri de Consum ha presentat dues esmenes a la llei SAC d'atenció al client per fer que les trucades comercials s'hagin d'identificar amb un prefix i permetre bloquejar les que no ho facin. Es tracta d'unes propostes registrades al Congrés dels Diputats després d'un acord entre els grups parlamentaris de Sumar i PSOE que també preveu assenyalar amb un número propi les trucades d'atenció al client. Amb aquest sistema, es permetrà bloquejar totes les comunicacions d'empreses que no utilitzin els codis establerts. D'altra banda, s'ha impulsat una altra esmena per declarar nuls els contractes que es tanquin en trucades telefòniques no consentides.
"D'aquesta manera, es pretén desincentivar les empreses a fer trucades no desitjades, ja que els contractes aconseguits mitjançant aquest tipus de comunicacions quedaran anul·lats", apunten des del govern espanyol. Aquesta iniciativa, afegeixen des de Consum, respon al creixent volum de queixes per part de la ciutadania i als testimonis de consumidors que denuncien sentir-se "pressionades o confoses" per aquestes trucades.
Al mateix temps, el ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy busca protegir el dret del consumidor a decidir amb llibertat i informació suficient. A més, el ministre ha detallat aquest dimarts que també s'obligarà les empreses a renovar cada dos anys el consentiment amb l'usuari per rebre trucades comercials, assegurant així que les empreses no s'emparin en autoritzacions indefinides o ambigües per continuar contactant amb els usuaris.