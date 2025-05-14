Ja és oficial: Hisenda pot embargar els comptes bancaris dels qui estiguin en aquesta llista negra
L’Agència Tributària intensifica el seu control amb embargaments directes i publicació en la llista de morosos; els diners en comptes bancaris seran el primer objectiu
Hisenda podrà procedir a l’embargament de comptes bancaris i béns d’aquells contribuents que mantinguin deutes superiors a 600.000 euros i figurin en la seua llista negra de morosos. Aquesta mesura, prevista a l’article 95 bis de la Ley General Tributaria, permet a l’Administració actuar contra els qui acumulin importants deutes fiscals, aplicant un estricte ordre de prelació en el qual els diners en efectiu i els comptes corrents són els primers actius susceptibles d’embargament.
A l’actual exercici fiscal, la campanya de la Renda 2024 ja ha superat el seu primer terç amb 7,6 milions de declaracions presentades a nivell nacional. A la província de Cadis, 252.102 contribuents han realitzat els seus tràmits amb Hisenda, xifra lleugerament inferior a la de l’any passat en el mateix període, quan es van registrar 11.000 declaracions més. El Ministeri que dirigeix María Jesús Montero ja ha tornat més de 100 milions d’euros als contribuents gaditans amb saldo a favor, un important respir econòmic per a moltes famílies que podran destinar aquests imports a despeses extraordinàries o al gaudi de la temporada estival.
Tanmateix, l’altra cara de la moneda la representen aquells contribuents que hauran de realitzar pagaments addicionals aquest any o, en casos més greus, els qui mantenen importants deutes amb el fisc. Per a aquests últims, l’Agència Tributària disposa de diversos mecanismes de cobrament, sent un dels més contundents la inclusió en la denominada 'llista de morosos’.
Com funciona la llista de morosos d’Hisenda?
La coneguda com a 'llista negra' d’Hisenda és un instrument de pressió fiscal que es publica habitualment durant el primer semestre de l’any i roman accessible durant tres mesos. En ella figuren tant persones físiques com jurídiques amb deutes acumulats superiors als 600.000 euros, sempre que aquestes corresponguin a l’Administració Tributària de l’Estat, quedant excloses les contretes amb administracions autonòmiques o locals.
Abans d’incloure un contribuent en aquesta llista, Hisenda està obligada a notificar-li la seua situació, atorgant-li un termini de 10 dies per presentar al·legacions o, idealment, liquidar la totalitat del deute pendent. Aquest procediment garanteix el dret de defensa del contribuent i ofereix una última oportunitat per regularitzar la seua situació fiscal abans de veure’s exposat públicament.
Procediment d’embargament de comptes bancaris
L’article 169 de la Ley General Tributaria estableix un ordre de prelació per a l’embargament de béns, situant els diners en efectiu i els comptes corrents en primer lloc. No obstant, la normativa preveu importants limitacions per protegir els ingressos mínims de subsistència dels contribuents.
En aquest sentit, resulta inembargable la part del salari, sou o pensió que no excedeixi del Salari Mínim Interprofesional (SMI), fixat per a 2025 en 1.184 euros mensuals bruts en 14 pagues. Per als ingressos que superin aquest llindar, Hisenda pot aplicar embargaments progressius segons els següents percentatges:
• Per a la part del salari que superi l'SMI i fins el doble: 30%
• Per a la quantitat addicional fins el triple de l'SMI: 50%
• Per a la quantitat addicional fins el quàdruple de l'SMI: 60%
• Per a la quantitat que excedeixi del quàdruple de l'SMI: 75%
Garanties per al contribuent davant els embargaments
La legislació tributària espanyola preveu diverses salvaguardes per als contribuents, entre elles el principi de proporcionalitat, que obliga l’Administració a adaptar les seues actuacions a la quantia del deute i a la situació particular del deutor. A més, existeixen béns i drets inembargables per llei, com el mobiliari i parament de l’habitatge habitual, així com els instruments necessaris per a l’exercici de la professió, ofici o activitat econòmica.
Abans de procedir a l’embargament, Hisenda ha d’exhaurir la via del procediment administratiu de pressa, que inclou diversos requeriments i notificacions al deutor. Només després de complir totes aquestes formalitats, i sempre que persisteixi la situació d’impagament, l’Agència Tributària podrà executar l’embargament de comptes bancaris.
Quines alternatives tenen els contribuents amb deutes importants?
Els contribuents que afronten deutes significatius amb Hisenda disposen de diverses opcions per evitar mesures dràstiques com l’embargament. La més recomanable és sol·licitar un ajornament o fraccionament de pagament, que permetrà distribuir el deute en diversos terminis, adaptats a la capacitat econòmica del deutor. Per accedir a aquesta opció, és necessari presentar una sol·licitud formal i, en determinats casos, aportar garanties.
Una altra possibilitat és la compensació de deutes amb crèdits reconeguts per l’Administració. Si el contribuent té dret a devolucions fiscals o altres pagaments procedents de l’Administració, aquests imports poden aplicar-se a reduir o cancel·lar el deute pendent.
En casos extrems, també hi ha la possibilitat de declarar fallit el deutor quan es comprovi la impossibilitat de cobrament per insolvència provada. Tanmateix, aquesta declaració no extingeix el deute, que podria ser exigit en el futur si millora la situació econòmica del contribuent.
Quan pot Hisenda embargar un compte bancari sense previ avís?
Encara que el procediment habitual implica notificacions prèvies, existeixen situacions excepcionals en les quals Hisenda pot procedir a l’embargament sense comunicació anticipada. Això passa principalment quan existeix risc que el contribuent oculti o dilapidi el seu patrimoni per eludir el pagament, o quan s’han esgotat sense èxit totes les vies administratives prèvies.
No obstant, fins i tot en aquests casos extrems, el contribuent manté el seu dret a ser informat de l’embargament una vegada executat, així com a recórrer la mesura si considera que s’han vulnerat els seus drets o que l’actuació administrativa no s’ajusta a la legalitat vigent.
Afecten aquests embargaments els comptes conjunts?
Un aspecte que genera freqüent preocupació és la situació dels comptes bancaris de titularitat compartida. En aquests casos, la normativa estableix que l’embargament es limitarà a la part corresponent al deutor, presumint-se que, tret de prova en contrari, els saldos es distribueixen per parts iguals entre els titulars.
Si algun dels cotitulars considera que aquesta distribució no reflecteix la realitat, podrà oposar-se a l’embargament aportant proves de la veritable titularitat dels fons. Aquesta possibilitat permet protegir els interessos d’aquells particulars que, sense mantenir deutes amb l’Administració, podrien veure’s afectats indirectament per compartir instruments financers amb contribuents morosos.