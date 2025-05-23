Ni Tarragona ni Lleida: una festa que desafia la temporada del calçot i porta sabors catalans a Madrid
El festival gastronòmic itinerant Calsotada Fest torna a Collado Villalba del 23 al 25 de maig amb importants novetats i el primer Campionat Mundial de beure a Porró
La tradició gastronòmica catalana trenca fronteres i calendaris amb el retorn de la Calsotada Fest a Collado Villalba, Madrid. L’esdeveniment, que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de maig de 2025, marca una fita històrica en la cultura del calçot, en ser la primera vegada que aquesta celebració es realitza fora de la temporada natural d’aquesta peculiar ceba.
Després de quatre anys d’experimentació amb diferents tècniques de conservació, els organitzadors han aconseguit superar la temporalitat del calçot, tradicionalment disponible només entre novembre i abril. Aquest avenç gastronòmic permet disfrutar d’aquesta menja catalana a la plena primavera madrilenya, democratitzant l’accés a una de les tradicions culinàries més estimades del nord-est peninsular.
El festival, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Collado Villalba, no només ofereix la degustació del menú típic d’una calçotada tradicional, sinó que incorpora novetats significatives per a aquesta edició. Entre elles destaca el I Campionat Mundial de beure a Porró, que se suma a la ja consolidada III Edició del Campionat de Menjar Calçots, activitats que prometen convertir-se en el centre d’atenció dels assistents.
Una experiència gastronòmica completa amb arrels catalanes
La Calsotada Fest es defineix com a més que un simple esdeveniment gastronòmic. És una experiència immersiva on els comensals poden disfrutar de l’autèntica elaboració dels calçots, cuinats a l’aire lliure amb llenya i carbó seguint la tradició catalana. El menú complet inclou torrades, una selecció d’embotits catalans, els protagonistes calçots amb la seua característica salsa romesco i diverses carns a la brasa, tot això acompanyat de cervesa, cava i altres refrescos.
"El calçot és l’única ceba que et fa somriure", afirmen els organitzadors, que han dissenyat l’esdeveniment pensant en tots els públics. Els més petits comptaran amb activitats específiques, mentre els adults podran disfrutar de música en viu i propostes culturals que complementen l’oferta gastronòmica.
Darrere d’aquesta iniciativa es troba un català establert a Madrid, apassionat dels calçots i propietari del restaurant que més d’aquestes cebes cuina fora de Catalunya, amb més de 20 anys mantenint viva aquesta tradició a la capital. El seu equip està format per experts en esdeveniments gastronòmics i musicals, amb l’objectiu de convertir la Calsotada Fest en referent nacional quan es pensa en aquesta delícia mediterrània.
El calçot: origen i tradició d’un producte singular
El calçot, pertany a la família de les cebes i és típic de Tarragona i Lleida, especialment, i sobretot Valls, localitat catalana on es diu que va nàixer aquesta tradició gastronòmica. A diferència dels seus parents que provoquen llàgrimes en pelar-les, aquesta varietat està associada a moments festius i d’alegria compartida.
La preparació tradicional del calçot implica cuinar-los sobre les flames, servir-los en teules de fang i embolicats en paper de diari per mantenir la seua temperatura. Encara que externament apareixen negres i calcinats, en retirar aquesta capa exterior es descobreix el seu tendre interior, de sabor dolç i suau, que s’acompanya sempre amb la salsa romesco, elaborada amb ametlles, avellanes, tomates i pebrots.
La calçotada com a celebració gastronòmica té profundes arrels en la cultura catalana, on tradicionalment reuneix famílies i amics al voltant del foc durant els mesos d’hivern. El trasllat d’aquesta tradició a altres regions d’Espanya i la seua adaptació per poder gaudir-ne en diferents èpoques de l’any representa una evolució significativa d’aquest patrimoni culinari.
Un pont cultural entre Catalunya i Madrid
La Calsotada Fest no només atansa un producte i una tradició culinària catalana al centre d’Espanya, sinó que construeix ponts culturals a través de la gastronomia. En temps on la cuina s’ha convertit en ambaixadora cultural, aquest esdeveniment representa un exemple de com les tradicions regionals poden traspassar fronteres i adaptar-se a nous entorns sense perdre la seua essència.
La ubicació elegida, Collado Villalba, es transforma durant un cap de setmana en un petit racó de Catalunya, amb el fum de les brases, el negre dels calçots, els pitets tacats i les mans tacades dels comensals com a senyes d’identitat d’una festa que celebra el plaer de compartir bona menjada en companyia.
Amb una previsió de diversos milers d’assistents segons edicions anteriors, l’esdeveniment no només dinamitza l’economia local d’aquesta localitat madrilenya, sinó que contribueix a diversificar la seua oferta cultural i turística, posicionant-la al mapa de les experiències gastronòmiques singulars del país.