La Facultat de Lletres de la UdL llança una campanya viral sobre els estudis d'humanitats
Ferran Aixalà i Marina Castellví, exalumnes lleidatans, protagonitzen la iniciativa a xarxes socials que trenca tòpics sobre els estudis d'humanitats
La Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida ha iniciat una campanya de comunicació a les xarxes socials sota el lema "Si ets de Lletres, no siguis un número!". Aquesta iniciativa compta amb la participació de dues cares ben conegudes del panorama lleidatà: l'actor i guionista Ferran Aixalà i la creadora de contingut Marina Castellví (@marinadorqueguai), tots dos antics estudiants d'aquesta facultat.
La campanya està enfocada a les xarxes socials mitjançant vídeos curts on Aixalà i Castellví desmunten amb enginy i humor els prejudicis habituals sobre les carreres d'humanitats i els avantatges d'estudiar a Lleida. Els continguts busquen connectar amb dos públics diferenciats: Aixalà s'adreça principalment als pares, que sovint influeixen en la decisió dels futurs universitaris, mentre que Castellví estableix una comunicació directa amb els joves d'ESO i Batxillerat que aviat hauran d'escollir el seu camí acadèmic.
Els materials audiovisuals estan subtitulats per facilitar-ne el consum i ofereixen arguments sòlids i dades contrastades sobre les diverses titulacions que s'imparteixen al centre universitari.
Desmuntant tòpics sobre les carreres d'humanitats
Un dels objectius principals de la iniciativa és evidenciar les nombroses sortides laborals que tenen graus com Història, Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic, Geografia, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans, Estudis Anglesos o Comunicació i Periodisme Audiovisuals.
En els diferents vídeos, els protagonistes desmenteixen creences errònies com que "la geografia només serveix per aprendre països i capitals", quan realment és una disciplina amb àmplia projecció professional en àmbits com l'urbanisme, l'ordenació del territori, l'anàlisi de moviments poblacionals, la lluita contra el canvi climàtic, la meteorologia o la gestió mediambiental.
Avantatges d'estudiar a la UdL
La campanya també posa en valor els beneficis d'estudiar en una facultat com la de Lletres de la UdL, entre els quals destaquen la proximitat amb el professorat, l'ensenyament menys massificat, els costos més reduïts i majors possibilitats d'accedir a beques per estudiar a l'estranger.