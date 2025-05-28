ENTITATS
Més de 220 persones grans de Lleida combaten la solitud amb assistents de veu gràcies al projecte “Veus en Xarxa”
La iniciativa de Creu Roja i la Fundación Amancio Ortega instal·la dispositius intel·ligents que faciliten la comunicació i l’acompanyament emocional a través de la tecnologia i el voluntariat
Més de 220 padrins i padrines de les comarques lleidatanes combaten la solitud no desitjada a través de Veus en Xarxa, amb dispositius de veu que els permeten interactuar fàcilment amb els seus éssers estimats i mantenir-se connectats de manera senzilla i accessible. Es tracta d’una iniciativa de Creu Roja, que desenvolupa des del 2023 amb la col·laboració de la Fundación Amancio Ortega. Des d’aleshores, a Lleida s’han instal·lat 153 dispositius de veu, que donen cobertura a 225 d’avis de la capital, Almacelles, la comarca de la Noguera i del Pla d’Urgell.
El projecte uneix la tecnologia humanitària i el voluntariat per “crear connexions” i escoltar, destaquen des de l’entitat. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones grans a través d’aquests dispositius de veu, que permeten fer videotrucades amb familiars i amics. A més, aquests assistents, que es poden activar mitjançant ordres de veu, incorporen aplicacions, jocs, possibilitat d’escoltar música, conèixer curiositats i accedir a dades culturals, entre altres funcionalitats.
Des de l’entitat destaquen que el voluntariat és clau per a l’ús d’aquests dispositius i combatre la solitud no desitjada. A més d’informar els usuaris del seu funcionament, també escolten i atenen els padrins, creant una xarxa de suport emocional i social i facilitant el contacte amb la família. Sobre això, Creu Roja recorda que la solitud no desitjada “és un dels grans reptes que enfronta la societat actual” i que es tracta d’una solitud provocada “per la falta de relació amb altres persones i de vinculació amb l’entorn comunitari”. Així mateix, va assenyalar que aquest tipus de solitud no triada “pot arribar en qualsevol moment i no té edat ni gènere, encara que afecta especialment persones grans”.
Pel que fa a Catalunya, un total de 870 persones són beneficiàries del projecte Veus en Xarxa, que compta amb 160 voluntaris. En el conjunt de l’Estat, ja arriba a prop de 13.000 persones.