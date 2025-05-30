El poble de Lleida on tota la família pot disfrutar d'un festival amb 30 representacions de teatre, circ, titelles i arts escèniques
La novena edició del Marrameu omple Torrelameu amb un esdeveniment dedicat als contes i espectacles infantils de teatre, circ i titelles
El municipi de Torrelameu, a la comarca de la Noguera, acull aquest cap de setmana la novena edició del Festival Marrameu, un esdeveniment dedicat als contes i espectacles infantils que s'ha consolidat com una cita imprescindible per a les famílies lleidatanes. Des de demà i fins diumenge, el poble es transformarà en un escenari a l'aire lliure on 19 companyies, la meitat d'elles de Lleida, oferiran un total de 30 representacions de teatre, circ, titelles i arts escèniques.
La programació d'enguany es distribuirà en cinc espais diferents: la Plaça, la Creu, l'Església, la Llar i la Sala, convertint tot el nucli urbà en un gran escenari cultural. Dels espectacles programats, la meitat seran gratuïts, mentre que l'altra meitat tindran un preu simbòlic de 3 euros, fet que reafirma la voluntat dels organitzadors de fer accessible la cultura a tothom. El festival començarà dissabte a les 18.00 hores amb l'espectacle "Apicirc", de la companyia Pessic de Circ, a l'espai de la Creu, i finalitzarà la jornada a les 22.30 amb "Pinocchio", de La Baldufa, a la Plaça. Diumenge, les activitats s'iniciaran a les 10.00 del matí novament amb "Apicirc" i es clausuraran a les 20.30 amb "The incredible box", de la companyia Lo Tal, a la Plaça.
Un festival nascut per potenciar les arts escèniques al territori
El Festival Marrameu va néixer amb l'objectiu de potenciar les arts escèniques a les contrades lleidatanes i crear un espai de trobada cultural per a les famílies. Sota la direcció artística de la companyia Festuc Teatre i amb el suport de l'Ajuntament de Torrelameu, aquest certamen ha demostrat que els municipis petits també poden acollir esdeveniments culturals de qualitat sense necessitat de grans pressupostos.
Un dels aspectes més destacats del festival és el seu caràcter inclusiu. Com cada any, s'habilitarà un punt d'atenció específic per a persones amb necessitats especials, assegurant que tothom pugui gaudir dels espectacles en igualtat de condicions. A més, ahir estava previst un taller d'il·lustracions i art, a càrrec d'Anna Mongay, amb alumnes de cicle mitjà de les escoles de Menàrguens, Corbins i Torrelameu, com a activitat prèvia al festival.
Més enllà dels espectacles: jocs i productes infantils
El Festival Marrameu no només ofereix espectacles de qualitat, sinó que també proposa altres activitats complementàries. Els visitants podran gaudir d'espais dedicats als jocs de fusta tradicionals, on tant petits com grans podran divertir-se mentre descobreixen formes d'entreteniment que han perdurat generacions. A més, s'instal·laran parades de venda de productes infantils com joguines, tèxtil i contes, convertint el festival en una experiència completa per a les famílies.
Torrelameu: un poble amb encant a la comarca de la Noguera
Torrelameu és un petit municipi de 10,94 km² situat a la part meridional de la comarca de la Noguera, al límit amb el Segrià. Tot i les seves dimensions reduïdes, el poble compta amb un ric patrimoni arquitectònic i cultural que el converteix en un indret atractiu per als visitants.
Entre els elements patrimonials més destacats hi ha l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció i el Molí del Duc, una antiga farinera construïda el 1929 que conserva la maquinària original i que actualment s'ha reconvertit en un complex per a celebracions. El municipi també compta amb tres sínies històriques que antigament s'utilitzaven per regar els camps aprofitant l'aigua de la sèquia de Torrelameu. La més antiga, situada al Parc de la Nòria al nucli urbà, data de finals del segle XVIII o principis del XIX.
Un altre element distintiu de Torrelameu són les construccions en tàpia, una tècnica constructiva molt antiga que consisteix en pastar terra amb graves i calç. Passejant pels carrers més antics del poble, com el carrer Major, Boteres, March, La Creu i Balaguer, o per la Plaça de l'Església o de La Creu, es poden observar cases antigues dels segles XVI al XIX, algunes amb portes adovellades i façanes de pedra sorrenca ben escairada.
Quin tipus d'espectacles es poden veure al festival?
El festival ofereix una àmplia varietat d'espectacles que inclouen contes, titelles, circ, teatre i altres arts escèniques, tots ells pensats per a un públic familiar. Les actuacions es desenvolupen en diferents espais del poble, creant un circuit cultural que anima a recórrer els carrers i places de Torrelameu mentre es gaudeix de les diferents propostes artístiques.