Les persones més grans de 65 anys ja poden demanar ajuts per adaptar els seus habitatges a Catalunya
Mitjançant la subvenció es pot pagar el 100% del cost de les obres, amb un màxim de 4.000 euros
La Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns la convocatòria d’ajuts, dotada d’1,16 milions d’euros, per adaptar habitatges de majors de 65 anys. L’ajuda és d’un màxim de 4.000 euros per habitatge i està destinada a afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans dins del seu domicili.
Les sol·licituds es poden presentar des de l’1 de juliol i fins el 30 de setembre, i mitjançant la subvenció es pot pagar el 100% del cost de les obres. És necessari que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual del beneficiari i que es trobi a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. Com és usual, la convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació i l’Ajuntament tenen línies d’ajuts molt similars. Més informació i accés al tràmit