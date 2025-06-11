Aquest és el municipi de Lleida més buscat a internet
Un rànquing revela quines localitats són les més populars
Catalunya compta amb centenars de petits pobles amb encant que, en els darrers anys, han esdevingut destinacions turístiques destacades per a aquells viatgers que busquen escapar de les grans urbs. Aquest fenomen ha estat analitzat per la plataforma de lloguers vacacionals Holidu, que ha elaborat un estudi revelador sobre els municipis catalans més cercats a internet. Entre els deu primers llocs d'aquest rànquing, Sort, la capital del Pallars Sobirà, s'erigeix com l'únic representant de les terres lleidatanes, amb 560 cerques mensuals.
L'estudi de Holidu ha examinat 207 municipis catalans de menys de 5.000 habitants per determinar quins són els més populars a la xarxa. Aquests indrets, caracteritzats per les seves viles medievals, paisatges naturals excepcionals i ambients tranquils, ofereixen als visitants l'oportunitat de reconnectar amb la calma, lluny del ritme frenètic de la vida quotidiana. La presència de Sort al top-10 confirma l'interès creixent per descobrir el patrimoni cultural i natural de les comarques pirinenques.
Els deu pobles més cercats de Catalunya
El primer lloc del rànquing l'ocupa Begur, al Baix Empordà, amb 1.920 cerques mensuals. Aquest encantador municipi costaner destaca per les seves espectaculars cales d'aigües cristal·lines com Aiguablava i Sa Riera, així com per les seves impressionants cases indianes. El seu centre històric, amb carrers empedrats i coronat per un castell medieval, ofereix vistes panoràmiques inigualables que atrauen milers de visitants cada any.
El segueix Pals, també al Baix Empordà, amb 1.050 cerques mensuals. Situat dalt d'un turó, aquest poble medieval conserva un barri gòtic excepcionalment preservat que permet als visitants fer un veritable viatge en el temps. Des d'aquí, es poden contemplar vistes impressionants de les illes Medes i el massís del Montgrí, mentre que la proximitat als arrossars i a les platges empordaneses complementa el seu atractiu turístic.
El tercer lloc l'ocupa Camprodon, al Ripollès, amb 910 cerques al mes. Aquest municipi pirinenc és famós pel seu icònic pont romànic, però també per ser una base ideal tant per als amants de les activitats a l'aire lliure durant tot l'any com per als aficionats als esports d'hivern, gràcies a la seva proximitat a diverses estacions d'esquí.
Miravet, a la Ribera d'Ebre, se situa en quarta posició amb 800 cerques mensuals. Aquest poble, banyat pel riu Ebre, destaca pel seu impressionant castell templer, una de les fortaleses medievals més ben conservades de Catalunya. Els seus carrers estrets i empedrats, juntament amb les cases tradicionals ornamentades amb geranis, creen un ambient pintoresc que captiva els visitants.
El cinquè lloc l'ocupa Prades, al Baix Camp, amb 730 cerques mensuals. Coneguda com la "vila vermella" per les seves construccions de pedra rogenca, aquesta localitat muntanyenca ofereix un nucli antic encantador amb una plaça Major presidida per una font renaixentista. La seva ubicació privilegiada als peus de les Muntanyes de Prades la converteix en un destí ideal per als amants de la natura i el senderisme.
Completen el top-10 Siurana (Priorat) amb 700 cerques, Mura (Bages) amb 680, Cadaqués (Alt Empordà) amb 600, Cardona (Bages) amb 570 i, finalment, Sort (Pallars Sobirà) amb 560 cerques mensuals.
Sort, l'únic representant lleidatà al rànquing
La presència de Sort com a únic municipi lleidatà entre els deu més cercats resulta significativa i posa de manifest l'atractiu turístic d'aquesta vila pirinenca. Capital del Pallars Sobirà, Sort s'ha guanyat un lloc privilegiat gràcies a la combinació de diversos factors que la converteixen en una destinació única.
Situada a la vora del riu Noguera Pallaresa, Sort és reconeguda internacionalment com un centre de referència per als esports d'aventura, especialment el ràfting i el piragüisme en aigües braves. El seu Centre d'Aigües Tranquil·les i l'Escola de Piragüisme atrauen esportistes d'arreu del món, consolidant la seva reputació com a "capital dels esports d'aventura".
A més de l'oferta esportiva, Sort també destaca pel seu patrimoni històric i cultural, amb el castell dels Comtes de Pallars com a element més emblemàtic. Aquest monument, que domina el perfil urbà de la vila, ofereix una finestra al passat medieval de la comarca i unes vistes excepcionals de la vall.
L'entorn natural de Sort, envoltat pels Pirineus lleidatans, constitueix un altre dels seus grans atractius. La proximitat al Parc Natural de l'Alt Pirineu i al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici converteix aquesta localitat en una base ideal per explorar alguns dels paisatges més espectaculars de Catalunya.
Per què els pobles petits desperten tant interès?
L'auge del turisme rural i d'interior a Catalunya no és un fenomen casual. En els darrers anys, s'ha produït un canvi significatiu en les preferències dels viatgers, que cada cop més busquen experiències autèntiques, allunyades dels circuits turístics massificats. Els petits pobles amb encant, com els que apareixen en aquest rànquing, ofereixen precisament això: una immersió en la cultura local, paisatges preservats i un ritme de vida més pausat.
La pandèmia de COVID-19 ha accelerat aquesta tendència, generant un interès renovat per les destinacions a l'aire lliure i els espais poc massificats. Els municipis de menys de 5.000 habitants s'han beneficiat d'aquesta nova mentalitat, rebent visitants que valoren la tranquil·litat, la seguretat i el contacte amb la natura.
A més, l'augment de la consciència mediambiental ha impulsat formes de turisme més sostenibles i respectuoses amb l'entorn, com les que es poden practicar en aquests petits municipis. El turisme de proximitat, les estades llargues en un mateix indret i l'interès pel patrimoni local són tendències que han vingut per quedar-se i que beneficien directament aquests pobles amb encant.