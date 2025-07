Aquests són els nous senyals de circulació aprovats per la DGT que entren avui en vigor

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Avui entren en vigor els nous senyals de circulació que responen als canvis en la mobilitat (com l’auge dels patinets), amb missatges més clars i directes i millor visibilitat. L’actualització del catàleg oficial de senyals de circulació a Espanya, una iniciativa impulsada per la Dirección General de Tráfico (DGT), busca adaptar la senyalització viària als canvis socials, tecnològics i de mobilitat recents. Aquesta reforma pretén unificar el sistema de senyals a tot el territori estatal per millorar la seua comprensió i coherència entre conductors, vianants i altres usuaris.

Entre les principals mesures destaca la incorporació de nous senyals dirigits a regular l’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP), així com la revisió i redisseny dels pictogrames existents, millorant la seua visibilitat i eliminant aquelles que ja estan en desús. D’aquesta manera, es posa especial atenció en aspectes destacats com la sostenibilitat i la inclusió a nivell visual, en línia amb els estàndards internacionals.

Nous senyals.DGT

Aquest canvi normatiu, que entra en vigor l’1 de juliol de 2025, també preveu un desplegament escalonat per a la substitució física dels senyals a les carreteres, garantint que els exàmens teòrics de conduir no inclouran de forma immediata aquestes novetats per permetre una adaptació gradual dels manuals d’autoescola.

Quan els nous senyals vagin instal·lant-se a les carreteres –algunes ja ho han fet–, els conductors trobaran, per exemple, anuncis d’estacions de servei amb punts de càrrega per a cotxes elèctrics, avisos de carreteres 2 +1 o carrils trenats o plaques que prohibeixen el pas als patinets elèctrics.

“L’aparició de noves maneres de transport ha generat situacions que requereixen una regulació específica i una senyalització clara, actualitzada i adaptada al context urbà i viari actual”, ha explicat la DGT. També s’eliminen aquelles que han quedat obsoletes o els seus pictogrames se substitueixen per d’altres: el tren que alerta de la proximitat d’un pas a nivell ja no sembla del segle XIX.