Adeu a dutxar-se després de fer esport: el doctor José Manuel Felices desaconsella totalment aquesta pràctica

El doctor José Manuel Felices ha emès a través del seu compte d’Instagram una advertència que contradiu una de les pràctiques més habituals entre esportistes i usuaris de gimnasos: dutxar-se immediatament després de realitzar exercici físic. Segons l’especialista, esperar entre 10 i 15 minuts després de finalitzar l’entrenament resulta fonamental per evitar diversos problemes relacionats amb la termoregulació corporal, el flux sanguini i la protecció natural de la pell.

"No et dutxis just en acabar d’entrenar!", assenyala contundentment el doctor en les seues recomanacions, explicant que aquest senzill consell pot evitar irritacions cutànies i episodis de mareig que són més freqüents del que es pensa. El facultatiu detalla tres raons científiques que justifiquen aquest temps d’espera, basant-se en processos fisiològics que continuen actius després de cessar l’activitat física.

La primera raó té a veure amb la termoregulació corporal, un mecanisme natural que l’organisme utilitza per tornar a la seua temperatura basal. "El teu cos segueix apagant el motor amb la suor", explica el doctor, assenyalant que interrompre aquest procés de forma brusca amb aigua freda o calenta pot suposar un xoc tèrmic per a l’organisme que està provant de recuperar l'equilibri.

Els tres motius científics per esperar abans de la dutxa postentrenament

L’especialista enumera amb precisió els tres factors principals que sustenten la seua recomanació. El primer, com ja s’ha esmentat, està vinculat a la termoregulació corporal. Quan realitzem exercici, la nostra temperatura interna s’eleva considerablement i el cos necessita temps per restablir els seus nivells normals, un procés en el qual la suor juga un paper fonamental com a mecanisme de refredament natural.

El segon motiu està relacionat amb el flux sanguini. Durant l’activitat física, es produeix una vasodilatació perifèrica per facilitar l’aportació d’oxigen als músculs en funcionament. "Els vasos es dilaten; si et mulles ja, disminueix la tensió arterial, la qual cosa pot provocar marejos," adverteix el doctor Felices. Aquest fenomen explica per què algunes persones experimenten sensació d’inestabilitat o fins i tot desmais quan es dutxen immediatament després d’un entrenament intens.

El tercer factor, potser menys conegut però igualment important, té a veure amb la capa àcid de la pell. Aquest revestiment natural, amb un pH entre 4,5 i 5,5, constitueix una barrera protectora contra agents externs. "La dutxa amb sabó alcalí el desequilibra i la teua pell queda indefensa", alerta l’especialista, afegint que aquest desequilibri pot ser l’origen d’irritacions, sequedat i altres problemes dermatològics.

Què fer durant el temps d’espera?

Per aprofitar aquests 10-15 minuts d’espera recomanats, el doctor Felices proposa una sèrie d’activitats beneficioses. En primer lloc, suggereix hidratar-se adequadament, ja que la reposició de líquids és fonamental després de l’exercici per compensar les pèrdues per sudoració. També recomana realitzar exercicis de respiració i estirades suaus, que ajudaran a la recuperació muscular i a reduir la probabilitat de cruiximents.

Una vegada transcorregut aquest temps prudencial, l’especialista aconsella optar per una dutxa de temperatura tèbia, evitant extrems tant de fred com de calor, i utilitzar gels de pH suau, compatibles amb la capa àcida natural de la pell. Aquest tipus de productes respecten la barrera cutània i prevenen la sequedat i irritacions posteriors.

Importància de la termoregulació en l’activitat física

La termoregulació és un procés biològic essencial mitjançant el qual el nostre organisme manté una temperatura corporal adequada, independentment de les condicions ambientals externes. Durant l’exercici físic, la producció de calor augmenta significativament com a conseqüència del metabolisme muscular, podent elevar la temperatura corporal central fins 38-39°C en entrenaments intensos.

El cos disposa de diversos mecanismes per dissipar aquest excés de calor, sent la sudoració el principal. A través de l’evaporació de la suor a la superfície cutània, s’aconsegueix un refredament efectiu. Aquest procés no s’atura instantàniament en finalitzar l’exercici, sinó que continua durant diversos minuts mentre l’organisme recupera el seu equilibri tèrmic basal.

Alterar bruscament aquest mecanisme amb una dutxa immediata pot provocar un xoc tèrmic contraproduent. Si l’aigua és freda, pot produir una vasoconstricció perifèrica que dificulta la dissipació de la calor interna. Al contrari, si està calent, pot impedir el refredament natural i prolongar la sobrecàrrega tèrmica.

Què succeeix amb el flux sanguini després de l’exercici?

Durant l’activitat física, es produeix una redistribució del flux sanguini per prioritzar l’aportació als músculs en funcionament. Els vasos sanguinis perifèrics es dilaten per facilitar aquesta circulació augmentada i per afavorir la dissipació de la calor a través de la pell.

En finalitzar l’exercici, aquest estat de vasodilatació persisteix durant uns minuts. Si en aquest moment la persona se sotmet a una dutxa, especialment si és freda, pot produir-se una vasoconstricció sobtada que, combinada amb la redistribució del flux sanguini que encara està en procés, ocasiona una caiguda de la pressió arterial. Aquest fenomen explica els marejos i sensació de debilitat que algunes persones experimenten.

Els experts en medicina esportiva assenyalen que el risc és més gran en entrenaments d’alta intensitat o de llarga durada, així com en condicions ambientals de calor i humitat elevades, on la deshidratació pot agreujar aquests efectes.

La capa àcida: protecció natural de la pell

La capa àcida de la pell constitueix la primera línia de defensa del nostre organisme davant agents externs potencialment nocius. Aquesta fina pel·lícula està composta per secrecions de les glàndules sebàcies i sudorípares, barrejades amb aigua i aminoàcids, mantenint un pH lleugerament àcid (entre 4,5 i 5,5) que resulta hostil per a molts microorganismes patògens.

Durant l’exercici físic, la suor contribueix a mantenir aquest equilibri, però també pot alterar-lo si és excessiu. La combinació d’un pH ja potencialment alterat amb productes de neteja alcalins (com molts sabons convencionals) pot trencar completament aquesta barrera protectora, deixant la pell vulnerable a irritacions, infeccions i problemes dermatològics diversos.

Per aquesta raó, el doctor Felices insisteix en la importància d’utilitzar gels de pH suau, formulats específicament per respectar l’equilibri natural de la pell, especialment després de l’exercici físic quan la barrera cutània pot trobar-se més compromesa.

Recomanacions pràctiques per a esportistes

Més enllà d’esperar els 10-15 minuts recomanats, existeixen altres pautes que poden millorar l’experiència postentrenament i afavorir la recuperació. Els especialistes en medicina esportiva coincideixen a assenyalar la importància d’una correcta hidratació, tant durant com després de l’exercici. Es recomana beure aigua a petits xarrups, evitant grans quantitats d’una sola vegada que podrien causar molèsties gàstriques.

Les estirades suaus constitueixen una altra activitat ideal per a aquest període d’espera. Ajuden a reduir la tensió muscular, milloren la flexibilitat i faciliten l’eliminació de productes de rebuig metabòlic com l’àcid làctic, reduint així la sensació de pesadesa i els possibles cruiximents posteriors.

Quant a la temperatura de l’aigua per a la dutxa, una vegada transcorregut el temps d’espera, el més recomanable és optar per aigua tèbia, evitant els extrems. L’aigua molt freda pot resultar xocant per a un organisme que encara està en procés de recuperació, mentre que l’aigua molt calenta pot contribuir a la fatiga muscular i augmentar la sensació de cansament.