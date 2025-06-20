PERSONALITATS
Homenatge a l’òptic optometrista Manuel Roure, Creu Sant Jordi 2025, a Mollerussa
L’ajuntament de Mollerussa va retre ahir homenatge a l’òptic optometrista Manuel Roure i Arnaldo, que va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi 2025. L’acte va comptar amb la presència de membres de la corporació municipal, familiars i amics de l’homenatjat. Roure va firmar el llibre d’honor de la ciutat, agraint al consistori el reconeixement i els 1.900 avals que van recolzar la seua candidatura a la Creu de Sant Jordi, que va ser presentada pel Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya.
Amb més de 50 anys de trajectòria, Roure ha estat una figura clau en el desenvolupament de l’optometria a Catalunya, pioner a escriure obres en català sobre aquesta disciplina i referent en l’estudi dels predominants visuals i l’entrenament visomotor. El seu compromís l’ha portat a treballar per la salut visual de persones amb discapacitat intel·lectual. També ha deixat petjada participant en entitats com l’associació Acudam, la Fira de Sant Josep o l’Associació d’Amics del Bisbe Deig. En la seua intervenció, l’alcalde, Marc Solsona, va subratllar que persones com Roure formen part del “corpus social i espiritual” que dona identitat a Mollerussa, i el va definir com a exemple d’esforç, coneixement i sensibilitat.