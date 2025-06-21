SEGRE reforça l’staff amb professionals de la casa
Joan Martí, subdirector, i Marisol Noguero, cap de maquetació
El diari SEGRE reforça l’staff directiu amb els nomenaments de Joan Martí Alegret com a subdirector i de Marisol Noguero Playán com a cap de Maquetació, en substitució d’Anna Gómez i Anna Barcala, respectivament, després de la jubilació de totes dos. Joan Martí, natural de Llimiana (Pallars Jussà), és titulat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i va cursar aquests estudis a l’Estudi General de Lleida. Ha desenvolupat íntegrament la seua carrera professional a SEGRE, al qual es va incorporar el juliol del 1990 a la secció de Local. Ha estat cap d’aquesta secció i redactor en cap al llarg de les dos últimes dècades. Per la seua part, Marisol Noguero, natural de Binèfar, va completar els estudis de Disseny Gràfic a l’escola Ondara de Tàrrega. Va iniciar la seua trajectòria laboral en una editorial, es va incorporar al diari el maig del 1991 i des del principi ha estat una de les principals responsables de les successives renovacions del seu disseny.
Aquests nomenaments completen la renovació iniciada el setembre del 2023, quan Anna Sàez va assumir el càrrec de directora rellevant Santiago Costa, i reflecteixen l’aposta per professionals de la casa per afrontar reptes com l’afermament de SEGRE com a grup multimèdia amb l’edició digital i Lleida TV.