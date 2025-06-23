Més de 75.000 parelles del mateix sexe s’han casat a Espanya des de l’aprovació de la Llei del Matrimoni Igualitari, fa 20 anys
El govern espanyol adverteix contra els retrocessos: “No hi ha drets irreversibles”, afirma la ministra d’Igualtat, Ana Redondo
El matrimoni igualitari a Espanya ha permès que més de 75.000 parelles del mateix sexe hagin pogut casar-se durant els últims 20 anys, segons confirmen fonts del Ministeri d’Igualtat. Aquesta xifra reflecteix l’impacte d’una llei que va ser aprovada el 30 de juny de 2005 i que va convertir Espanya en el quart país del món en reconèixer aquest dret, juntament amb Holanda, Bèlgica i el Canadà.
L’aprovació definitiva va tenir lloc al Ple del Congrés dels Diputats, on es va aixecar el veto proposat pel Senat. La votació es va saldar amb 187 vots a favor, 147 en contra i 4 abstencions. El projecte va comptar amb el suport del Grup Socialista, ERC, Izquierda Verde, Coalición Canaria i el Grupo Mixto, mentre que CiU i PNB van optar per donar llibertat de vot als seus membres, en la que va ser una de les reformes legislatives més significatives de la democràcia espanyola recent.
Aquesta normativa va suposar una modificació del Codi Civil que, fonamentalment, va afegir la possibilitat del matrimoni entre persones del mateix sexe i va substituir la referència específica al "marit" i a la "dona" pel terme més inclusiu de "cònjuges". A més, va reconèixer explícitament el dret d’aquestes parelles a adoptar, equiparant completament els seus drets als de les parelles heterosexuals.
Celebració del vintè aniversari
Amb motiu d’aquesta efemèride, aquest dilluns s’ha celebrat un acte commemoratiu al Museu del Vestit de Madrid, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat de relleu la valentia que va demostrar Espanya en aprovar aquesta llei, malgrat les "manifestacions que una minoria va omplir de crits de por al canvi".
"En aquell moment ens haurien anomenat 'wokes', si existís llavors aquest terme. I al seu lloc ens van anomenar amenaça, aberració, error històric, en definitiva, van acusar tots aquells als quals estàvem donant suport i ajudant aquest tipus de conquestes de trencar la família", ha assenyalat Sánchez durant la seua intervenció.
Per la seua part, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha destacat que gràcies a aquesta llei, més de 75.000 famílies han pogut desenvolupar el seu "projecte vital" i ser "completament lliures i iguals". Tanmateix, també ha advertit que "no hi ha drets irreversibles" i ha reafirmat el compromís del govern de no permetre "un pas enrere" en els drets LGTBI.
"Aquest món s’ha tornat molt violent. S’ha tornat perillós, s’ha tornat tenebrós. I la Internacional de l’Odi ha enfocat precisament en la diversitat, el seu rancor, el seu odi, perquè sap, la Internacional de l’Odi i de la mentida, que una societat diversa és més difícil de sotmetre," ha manifestat Redondo en el seu discurs.
El paper de Zapatero en l’aprovació de la llei
Un dels moments més destacats de l’acte va ser la intervenció de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, sota el mandat del qual es va aprovar la llei. Zapatero ha recordat les dificultats i crítiques que va enfrontar durant el procés legislatiu: "A mi em van acusar de ser més o menys el diable perquè acabaria amb les famílies. Hi havia molts bisbes. De la mà del PP. Mai havia vist tants bisbes en la meua vida".
L’expresident també ha rememorat l’"emoció" que va viure en el Congrés el dia de l’aprovació de la llei, un moment que va qualificar com un dels més significatius de la seua carrera política i que va suposar un abans i un després per als drets civils a Espanya.
L’evolució del matrimoni igualitari a Espanya
L’aprovació del matrimoni igualitari a Espanya no va estar exempta de polèmica. El Partit Popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei que no va ser resolt fins set anys després, el 2012, quan el Tribunal Constitucional va avalar la constitucionalitat de la norma per 8 vots a favor i 3 en contra.
Durant aquests 20 anys, l’acceptació social del matrimoni entre persones del mateix sexe ha anat en augment. Segons diferents enquestes, del 80% de la població espanyola dona més suport actualment a aquest dret, la qual cosa converteix Espanya en un dels països amb més acceptació de la diversitat sexual a nivell mundial.
La legislació espanyola sobre matrimoni igualitari ha servit a més de referent per a altres països que posteriorment han aprovat lleis similars. Des de 2005, el nombre de nacions que reconeixen aquest dret ha augmentat considerablement, passant de tot just 4 a més de 30 en l’actualitat.
Com ha influït la llei en les famílies homoparentals?
El reconeixement legal del matrimoni igualitari ha tingut un impacte directe en la formació i protecció de les famílies homoparentals. La possibilitat d’adoptar conjuntament ha permès que moltes parelles del mateix sexe puguin formar una família amb plens drets i garanties legals per als menors.
A més, la llei ha facilitat altres aspectes pràctics com l’herència, els drets de pensió, l’accés a la sanitat familiar o les decisions mèdiques en cas d’incapacitat del cònjuge, equiparant completament els drets d’aquestes parelles als dels matrimonis heterosexuals.