Miguel Teixidó: el millor de la selectivitat de fa 20 anys, porta les matemàtiques i la IA al pàdel
Vint anys després d'obtenir un 9,48 a les PAU a Lleida, aquest fragatí combina la consultoria de dades amb el desenvolupament d'Aiball, una startup dedicada al pàdel
Han passat dues dècades des que Miguel Teixidó va aconseguir la millor nota de la selectivitat a Lleida amb un 9,48, (quan era sobre 10). Ara, als 38 anys, aquest matemàtic nascut a Fraga però format acadèmicament al Claver de Lleida ha traçat una trajectòria professional que combina la investigació matemàtica amb l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades.
"La veritat és que recordo molt poc de la selectivitat. I és que en vint anys han passat moltes coses des de llavors. Ara tinc tres fills, i tinc la sensació que el cervell ha fet una mena de reset", explica Teixidó, qui després d'aquella excel·lent qualificació va poder accedir a la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la UPC, un programa exclusiu que requeria superar una prova específica que a més obria la porta de beques i programes de residència.
El mateix any 2005, Teixidó va representar Espanya a les Olimpíades Internacionals de Matemàtiques celebrades a Mèxic. "Vaig guanyar la fase estatal i vaig formar part de l'equip espanyol. Érem els sis primers classificats", recorda. Tot i que reconeix que el resultat no va ser bo, destaca l’experiència i el valor formatiu d'aquesta competició que posava a prova més la lògica que no pas el càlcul pur.
De la geometria a la consultoria de dades
Després de completar la seva exigent formació universitària, Teixidó va decidir fer un doctorat en geometria a la UPC. "Durant la carrera, tot em va anar prou bé i semblava que el camí natural era fer un doctorat i potser ser professor universitari. Però va coincidir amb l'inici del boom de la intel·ligència artificial, l'estadística i el machine learning, i m’hi vaig llençar", explica a SEGRE.
Aquesta conjuntura el va portar a entrar a Arcvi, una empresa fundada per companys seus de la Universitat, dedicada a aplicar eines matemàtiques i estadístiques en consultoria. Actualment, Teixidó continua vinculat a aquest projecte, que ha evolucionat amb el temps.
Aiball: matemàtiques aplicades al pàdel
Fa un parell d'anys, juntament amb altres socis, va fundar Aiball, una startup que aplica coneixements matemàtics i d'intel·ligència artificial al món del pàdel. "La meitat del temps el dediquem encara a consultoria per a grans empreses, ajudant-les a explotar dades que ja tenen però que no aprofiten, i l'altra meitat al projecte del pàdel", detalla.
Vint-i-dos
aiball: Intel·ligència artificial a cop de pàdel
REDACCIÓ VINT-I-DOS
Quan se li pregunta sobre les claus del seu èxit acadèmic i professional, Teixidó defuig allò de les ments privilegiades i té clar d'on surt tant coneixement: "Jo diria que sobretot ve d'una alta curiositat per a tot. Sempre he tingut interès per entendre com funcionen les coses. No crec que la memòria sigui tan important". Fa vint anys, preguntat per SEGRE, Teixidó va respondre que “si has fet un bon batxillerat, la selectivitat és fàcil”.