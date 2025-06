El temps a Lleida: onada de calor amb temperatures extremes de fins a 40 graus... i venen canvis

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida continua sota els efectes d'una persistent onada de calor amb temperatures que assoliran valors extrems durant els propers dies. Les previsions meteorològiques indiquen que el termòmetre arribarà als 40-41 graus en diversos punts del sud lleidatà, amb un risc important per a tota la demarcació. Aquest fenomen de calor intensa es mantindrà almenys fins dijous, quan es preveu un lleuger descens tèrmic.

La jornada d'avui començarà amb temps estable i cel serè, tot i que a la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu que podrien desencadenar xàfecs puntuals acompanyats ocasionalment de tempestes. El vent serà generalment fluix i de direcció variable, amb intervals moderats del sud durant les hores de màxima insolació. Les temperatures es mantindran amb pocs canvis respecte als dies anteriors o fins i tot podrien experimentar un lleuger ascens.

Previsió per als propers dies

Per dimarts, les altes temperatures continuaran sent les protagonistes del panorama meteorològic lleidatà. Al sud de la província s'assoliran màximes que arribaran o superaran els 40ºC, mentre que les mínimes no baixaran dels 24-25ºC, fet que dificultarà el descans nocturn. El sol predominarà durant gran part de la jornada, encara que no es descarta l'aparició de xàfecs i tempestes puntuals a les zones de muntanya durant la tarda.

Dimecres es mantindrà la situació amb poques variacions. Les temperatures continuaran en valors molt elevats, tornant a superar els 40ºC de màxima en algunes localitats del sud lleidatà. Les mínimes tampoc experimentaran canvis significatius, mantenint-se per sobre dels 23-25ºC a les zones més càlides de la demarcació.

Primer descens tèrmic previst per dijous

El primer alleujament parcial podria arribar dijous, quan les temperatures diürnes començaran a baixar lleugerament, tot i que encara s'assoliran valors de 38-39ºC en punts del sud. Les mínimes, per contra, es mantindran en valors similars als dies anteriors. La jornada començarà amb un cel poc ennuvolat, però progressivament apareixeran núvols d'evolució que podrien provocar alguns xàfecs i tempestes durant la tarda.

A la resta de Catalunya la situació serà similar, amb temperatures molt elevades i predomini del cel serè, excepte al Pirineu oriental on es podrien produir xàfecs ocasionals. El vent de migjorn bufarà amb intensitat moderada a diverses comarques catalanes.