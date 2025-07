COVID-19: l’OMS manté obertes totes les hipòtesis sobre el seu origen, fins i tot la fuga de laboratori

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarat que totes les hipòtesis sobre l’origen del COVID-19 "han de mantenir-se sobre la taula". Aquesta afirmació arriba després de la publicació d’un nou informe del Grup Assessor sobre els Orígens de Nous Patògens (SAGO), que evidencia la insuficiència d’informació per determinar amb precisió com va sorgir el virus i no descarta cap teoria, inclosa la possible fuga d’un laboratori.

El document actualitza l’avaluació presentada per SAGO el juny de 2022, on ja s’assenyalava la falta de "dades clau" procedents de la Xina per comprendre l’origen de la pandèmia. Per a aquesta actualització, els experts han analitzat articles revisats per parells, informació inèdita, estudis de camp, entrevistes i altres informes, incloent auditories, documents governamentals i informes d’intel·ligència disponibles fins la data.

L’anàlisi parteix de les quatre hipòtesis principals que s’han estudiat des de l’inici de la pandèmia sobre l’origen del SARS-CoV-2: una introducció a partir d’una font zoonótica natural, ja sigui directament a l’ésser humà des d’animals salvatges o mitjançant un hoste intermediari; una fuita|escapada accidental des d’un laboratori; la seua introducció als mercats a través de la cadena de fred i posterior infecció humana; o una manipulació deliberada del virus amb posterior violació de la bioseguretat.

Les dos hipòtesis principals: origen animal davant fuga de laboratori

L’informe se centra principalment en les dos primeres teories. Respecte al possible origen animal, assenyala que aquesta és la hipòtesi més recolzada per "el pes de l’evidència disponible" a què han tingut accés els investigadors. Tanmateix, el SAGO no pot acabar amb certesa on ni quan va entrar per primera vegada el SARS-CoV-2 en la població humana, ni si el mercat de Wuhan va ser realment el primer focus d’infecció o simplement un lloc de propagació posterior.

Tot i així, les dades científiques disponibles avalen que aquest mercat va exercir un paper crucial en la transmissió i amplificació primerenques del virus. Les proves metagenòmiques van identificar diverses espècies d’animals salvatges venudes al mercat que s’haurien d’investigar com a possibles hostes intermediaris. No obstant, l’informe assenyala que falten les proves necessàries per confirmar aquesta hipòtesi, especialment investigacions exhaustives sobre les espècies silvestres comercialitzades en aquest i altres mercats de Wuhan.

Quant a la teoria d’un possible accident de laboratori, el document destaca que gran part de la informació necessària per contrastar-la no ha estat proporcionada per la Xina. Malgrat les reiterades sol·licituds de l’OMS sobre registres de salut del personal i documentació sobre pràctiques de bioseguretat en laboratoris de Wuhan, incloent l’Institut de Virologia (WIV), les autoritats xineses no han facilitat aquestes dades.

"Sense informació per avaluar completament la naturalesa del treball sobre el coronavirus als laboratoris de Wuhan, ni informació sobre les condicions sota les quals es va fer aquest treball, no és possible per a la SAGO avaluar si la primera infecció humana pot haver resultat a causa d’un esdeveniment relacionat amb la investigació o a una bretxa en la bioseguretat del laboratori. Per tant, no es pot descartar ni provar fins que es proporcioni més informació", recull el document.

Les altres hipòtesis: cadena de fred i manipulació deliberada

Sobre la possibilitat de la introducció del virus a través de la cadena de fred, l’informe indica que no disposa de proves addicionals respecte a l’avaluació anterior de 2022 que recolzin aquesta opció. De la mateixa forma, sobre una possible manipulació deliberada del virus en un laboratori, la SAGO assenyala que va analitzar prèviament l’estructura del genoma viral i les publicacions relacionades, sense trobar evidència científica que doni suport a aquesta teoria.

No obstant, el grup d’experts ha deixat clar que està disposat a reavaluar qualsevol d’aquestes hipòtesis si es presentessin noves evidències que els donin suport, mantenint així una postura oberta a totes les possibilitats.

La importància de continuar la investigació

L’OMS ha subratllat que el treball per comprendre els orígens del SARS-CoV-2 està lluny d’haver finalitzat. Encara que un origen zoonótico amb propagació d’animals a humans es considera actualment la hipòtesi més ben recolzada per l’evidència disponible, fins que no s’atenguin les peticions de més informació o es disposi de noves dades científiques, l’origen i la propagació inicial del virus continuaran sent incerts.

L’organisme internacional ha fet una crida a tots els governs, especialment a aquells on es van confirmar els primers casos humans, perquè comparteixin tota la informació, dades i troballes rellevants que puguin resultar útils en la investigació sobre els orígens de la COVID-19. Aquesta petició s’estén igualment a tots els investigadors implicats en aquesta qüestió.

"Comprendre l’origen del SARS-CoV-2 i com va desencadenar una pandèmia és necessari per ajudar a prevenir futures pandèmies, salvar vides i mitjans de subsistència, i reduir el sofriment mundial", ha afirmat Marietjie Venter, presidenta del SAGO i professora distingida de la Universitat de Witwatersrand (Sud-àfrica), on ostenta la Càtedra de Investigación One Health en Vacunes i Vigilància de Amenazas Virales Emergentes.