Obert el termini per sol·licitar els viatges de l’Imserso 2025-2026: preus, destinacions i com demanar la plaça a Lleida

L’Imserso ha iniciat avui, 1 de juliol de 2025, el termini per presentar noves sol·licituds per participar en el programa de viatges de la temporada 2025/2026. Els interessats a Lleida tindran fins el proper 23 de juliol, els dos dies inclosos, per tramitar les peticions. Aquesta nova edició comptarà amb un total de 879.213 places disponibles per a tot l’estat amb la previsió que els primers viatges comencin a partir d’octubre.

Les persones que ja estiguin acreditades en temporades anteriors no necessitaran emplenar una nova sol·licitud, ja que rebran directament al seu domicili un document amb les seues dades personals i preferències de destinació. No obstant, els qui desitgin modificar alguna d’aquestes dades hauran de tornar el formulari a l’Imserso dins del termini establert. Per als nous sol·licitants, l’organisme recomana realitzar el tràmit de forma telemàtica a través de la seua seu electrònica, encara que també és possible descarregar el model de sol·licitud des de la pàgina web oficial.

Una de les principals novetats d’aquesta temporada és la implementació d’una tarifa plana de 50 euros per a persones amb pensions més baixes, per als quals s'han reservat un total de 7.447 places. Així mateix, per primera vegada es permetrà que els usuaris puguin viatjar amb els seus animals de companyia en els desplaçaments a destinacions de costa peninsular i insular, sempre complint la normativa corresponent.

Detalls de les destinacions i preus del programa

Els preus dels viatges variaran en funció de la destinació triada i la durada de l’estada. Com a novetat, les sortides en temporada alta tindran un cost addicional de 100 euros respecte al mateix viatge en temporada baixa. Es considera temporada baixa els mesos d’octubre, maig i juny a la Península i les Balears, mentre que a les Canàries correspon a desembre, gener i febrer.

El programa s’estructura a tres lots diferents. El primer, corresponent a costa peninsular, inclou estades de vuit i deu dies en destinacions de Catalunya, Andalusia, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. El segon lot inclou la costa insular amb estades similars a les Canàries i les Balears. Finalment, el tercer lot ofereix escapades de quatre, cinc i sis dies, distribuïdes en quatre modalitats: circuits culturals, turisme de naturalesa, capitals de província i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Quant al pagament, els usuaris hauran d’abonar una quantitat fixa en concepte de reserva de plaça, que no superarà el 20% del preu total. L’import restant s’haurà de liquidar quaranta-cinc dies abans de l’inici del viatge. Tots els serveis inclosos en el programa comprenen allotjament en règim de pensió completa en habitació doble, transport d’anada i tornada, pòlissa d’assegurança col·lectiva, servei mèdic complementari i programa d’animació sociocultural.

Operadors turístics encarregats de gestionar el programa

Recentment, l’Imserso va confirmar les empreses que gestionaran els diferents lots del programa. Ávoris Corporación Empresarial s'encarregarà dels lots 1 (costa peninsular) i 3 (escapades i procedència europea) després d’obtenir la puntuació més gran en ambdues categories. Per la seua part, Mundiplan serà responsable del lot 2, corresponent a la costa insular.

Jacob Fernández, director general de Mundiplan, ha expressat el seu entusiasme per "tornar a gestionar el programa de turisme i aportar la seua experiència en les destinacions de les Canàries i les Balears". Des d’Ávoris també han celebrar el resultat, afirmant que la seua "oferta guanyadora reflecteix amb precisió l’excel·lent treball que han fet els nostres equips".

Com sol·licitar una plaça en el programa de l’ Imserso

Els interessats que desitgin participar per primera vegada en el programa tenen diverses opcions per formalitzar la seua sol·licitud. La via més recomanada és la tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Imserso, encara que també poden descarregar el formulari i presentar-lo en alguna oficina de l’Institut o enviar-lo per correu postal a: Programa de Turisme de l’Imserso, apartat de Correus 10.140, 28080 Madrid.

Per als qui ja han participat en edicions anteriors, el procés és més senzill. Rebran al seu domicili una carta amb totes les seues dades i preferències registrades. Si estan conformes amb aquesta informació, no necessiten realitzar cap gestió addicional. En cas de voler modificar algun aspecte, ho hauran de comunicar abans del 23 de juliol de 2025.

El programa de viatges de l’ Imserso : impacte social i econòmic

El programa de turisme social de l’Imserso s’ha consolidat com una iniciativa de gran rellevància tant per al col·lectiu de persones grans com per al sector turístic espanyol. Aquesta iniciativa permet mantenir milers de llocs de treball durant la temporada baixa, contribuint a desestacionalitzar la demanda turística a moltes zones costaneres del país.

Els beneficiaris d’aquests viatges són pensionistes de jubilació del Sistema de Seguretat Social espanyol, pensionistes de viudetat amb 55 anys complerts, altres pensionistes del Sistema i prejubilats amb 60 anys complerts. A més, poden viatjar els cònjuges o parelles de fet d’aquests beneficiaris sense necessitat de complir els requisits d’edat o pensió.

Quina documentació es necessita per sol·licitar els viatges de l’ Imserso ?

Per tramitar correctament la sol·licitud, els nous usuaris han de presentar la documentació acreditativa corresponent. Això inclou el DNI o passaport en vigor, així com els documents que certifiquin la seua situació de pensionista. En el cas de viatjar amb el cònjuge o parella de fet, també s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquest vincle.

El procés de selecció té en compte diversos criteris, com l’edat, la situació econòmica, la participació en programes anteriors o haver estat sol·licitador sense plaça l’any previ. Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, es publicarà un llistat amb totes les persones acreditades i la puntuació obtinguda segons aquests barems.

Ampliació d’opcions en els viatges de l’ Imserso

La possibilitat de viatjar amb mascotes suposa un important avanç en l’accessibilitat del programa. Moltes persones grans conviuen amb animals de companyia que formen part fonamental del seu dia a dia, i fins ara havien de renunciar a participar en els viatges o buscar alternatives per a la seua cura durant la seua absència.

Aquesta mesura, juntament amb la tarifa reduïda per a pensionistes amb menors ingressos, reflecteix la voluntat de l’Imserso d’adaptar el programa a les necessitats reals dels seus beneficiaris, afavorint la inclusió i l’accés universal al dret al lleure i el descans.