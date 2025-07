Donar vida a pesar de la calor

Sota el lema Com un amor d’estiu, salvar vides no s’oblida, el Banc de Sang i de Teixits ha iniciat una campanya per aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant els mesos de juliol i agost, època en què les donacions poden descendir fins a un 30% a causa de les vacances i les altes temperatures. A Lleida, se sortejaran deu vals de sopars per a dos persones al restaurant Lo Tram Braseria del grup Nastasi entre aquelles persones que acudeixin a donar aquest juliol a la unitat de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Cada setmana es repartirà un val a un donant de sang i un altre, per plasma o plaquetes. Cada dilluns es farà el sorteig entre tots els donants de la setmana anterior. L’objectiu és que aquest gest altruista sigui una “experiència inoblidable” i que es faci acompanyat d’amics i familiars.

Des del Banc de Sang de Lleida van assenyalar ahir que “aquest any compta molt que la gent vingui aquí a l’hospital a donar sang, malgrat que tenen una hora de pàrquing gratuït”. Així, des de començament d’any, s’han registrat 2.467 donacions de sang, la qual cosa representa 513 menys respecte al mateix període de l’any passat. Les donacions a l’estiu baixen entre un 20 i un 30 per cent respecte a altres períodes de l’any i “aquests dies de molta calor a Lleida encara baixen més”, van destacar.

Per mantenir les necessitats dels pacients als hospitals catalans es necessiten més de 40.000 donacions durant el juliol i agost a tot Catalunya. Per això, s’intensifiquen les campanyes a les platges i també a les zones muntanyoses més turístiques. “Tots sumem, són només uns minuts que dediques del teu temps per ajudar la gent que ho necessita. I no passes calor, perquè estàs a cobert i amb aire condicionat”, explica Carles Ruiz, donant lleidatà des de fa 22 anys.

A banda de l’Arnau, s’han programat punts de donació que es poden consultar al web del Banc de Sang i Teixits. Avui i demà n’hi haurà a Fraga, divendres a Soses i dilluns vinent a Tàrrega.