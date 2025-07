Tres premiats de Lleida reben la Medalla al Treball President Macià 2024 per la seua trajectòria i compromís social

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Generalitat va anunciar ahir que concedirà la Medalla al Treball President Francesc Macià 2024 al corredor d’assegurances de Balaguer Josep Maria Teixidó, a Industries Jové i Balasch SL d’Agramunt i a la Cooperativa del Camp Sant Gaietà SCCL ‘Fruitona’ d’Aitona.

Són les tres persones i empreses de Lleida que rebran aquesta distinció, que es va crear el 1938 i té com a meta reconèixer les qualitats, mèrits o serveis prestats d’aquestes persones i empreses en benefici dels interessos generals.

Teixidó va obrir la seua primera assessoria laboral el 1973 i un any després va començar a exercir la professió de gestor administratiu juntament amb la de graduat social i actualment lidera l’empresa Teixidó Associats. La Generalitat destaca que ambdues activitats “resulten complementàries per oferir una gamma sòlida i responsable de serveis no només a empreses en assessoria laboral, sinó a particulars en assessoria fiscal”.

De l’empresa Fuitona, que rep el premi en la categoria de Responsabilidad Social Empresarial, va ser fundada el 1985 a Aitona, és un referent als principals mercats de l’Estat, el Regne Unit i Europa i lloen que “el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental els ha fet crear un projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques que redueixen la seua empremta de carboni”.

D’altra banda, la firma especialitzada en la manufactura de l’acer, Indústries Jové i Balasch, rep el mateix guardó per “ajudar a fixar la població el territori creant llocs de treball de qualitat en entorns rurals”.

També van rebre la medala al treball Jordi Camallonga, Antoni Espinal, Lluís Filella, Enrique García, Miquel Gotanegra, Rosa Maria Puig-Serra, Laura Roigé, Elisenda Sala, Ana Rosa Sevillano, Rosa Maria Solà, Gabriel Torras, Miquel A. Torres, Manel Valls, Antoni Bou i Elena Juanola (els dos últims a títol pòstum).