La doctora lleidatana Núria Roure, psicòloga especialitzada en son, va presentar ahir el seu nou llibre, Los hábitos del sueño. Claves para disfrutar de un buen descanso (Editorial Vergara), en un acte a la llibreria Caselles de Lleida. En declaracions a SEGRE, Roure va recordar que més de 12 milions de persones a Espanya pateixen alteracions del son. “No dormir bé ens altera la vida”, va advertir. Segons Roure, entre les causes d’aquesta falta de son reparador es troben l’estil de vida, amb un ritme accelerat, l’estrès, el sedentarisme i la falta d’hàbits saludables. “Els horaris són tardans i això fa que no puguem desconnectar.” Així mateix, va apuntar que l’estrès ja no és una cosa puntual, sinó que “és crònic i integrat a les nostres vides, de vegades ni tan sols en som conscients”. Tampoc hi ajuda l’ús de les pantalles.

A més, Espanya és líder mundial per quart any consecutiu en el consum de somnífers, antidepressius o ansiolítics per dormir. “Hi ha persones que fa que se’ls prenen 10 o 20 anys, fet que suposa un greu risc per a la salut perquè pot generar problemes de memòria, al fetge i als ronyons, a més de risc de caigudes de persones grans mentre dormen per la somnolència”. Així mateix, Roure va constatar que es pot crear tolerància i dependència. A més, va advertir que “dormir malament també ens engreixa i ens emmalalteix”. Entre les recomanacions per a un son reparador, va indicar mantenir horaris regulars, hàbits de vida saludables, no utilitzar dispositius abans de dormir, fer exercici i controlar les situacions d’estrès.