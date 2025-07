Carles Porta entra de nou a la prestigiosa llista Forbes, ara a la dels 50 millors podcasts del 2025

El periodista lleidatà Carles Porta ha assolit un nou reconeixement internacional en ser inclòs a la prestigiosa llista Forbes dels 50 millors podcasts del 2025 . Aquest rànquing, elaborat per la mateixa publicació que des de 1987 revela els multimilionaris del món, destaca els projectes sonors més influents de l'any en diverses categories, des de l'anàlisi política fins a la ficció sonora, passant per l'humor, la cultura pop i la història.

El programa "Crims", que ha convertit Porta en el que Forbes anomena "el rei del true crime", ha estat seleccionat entre els millors podcasts de l'any per la seva excel·lència periodística i narrativa. Segons la publicació, es tracta d"un dels pòdcasts de true crime més influents actualment", que "relata casos reals succeïts a Catalunya amb un enfocament periodístic meticulós i una narrativa que equilibra el rigor amb la tensió dramàtica". Tot això fonamentat en investigacions judicials, entrevistes i reconstruccions detallades.

Una trajectòria consolidada en el periodisme d'investigació

Cal recordar que Carles Porta, nascut a Vila-sana, va iniciar la seva carrera periodística al diari SEGRE abans d'expandir el seu treball a altres mitjans com TV3. La seva feina al programa "30 minuts" l'any 1997, amb el reportatge " Tor, la muntanya maleïda ", va marcar un punt d'inflexió en la seva trajectòria professional. Aquella investigació sobre els tràgics esdeveniments ocorreguts el 1995 al petit poble del Pallars Sobirà, on tres persones van ser assassinades en disputes per la propietat de la muntanya, va captivar l'audiència i va demostrar el seu talent per explicar històries reals amb profunditat i sensibilitat.

Reconeixement internacional en un format en auge

L'èxit de "Crims" ha transcendit fronteres, consolidant-se com un dels referents del gènere true crime en l'àmbit dels podcasts, amb autors d'altres temàtiques com Andreu Buenafuente, Berto Romero, Jordi Wild, Ignasi Taltavull, Clara Tiscar o Isa Calderón.

Aquest reconeixement per part de Forbes situa el treball de Porta al costat d'altres grans noms de la indústria mundial del podcast, confirmant la qualitat i l'impacte del periodisme català en el panorama internacional.

El format podcast s'ha convertit en un espai fonamental per a la comunicació en els darrers anys, oferint continguts de qualitat que connecten amb audiències cada cop més àmplies i diverses.