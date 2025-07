Un paradís termal a l’aire lliure a una hora i mitja de Lleida ideal per a una escapada d’estiu

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Fontcalda, coneguda popularment com la Font dels Xorros, s’ha consolidat com un dels tresors naturals més valorats de Tarragona. Aquest brollador termal, ubicat al municipi de Gandesa a 93,5 km. de Lleida, manté les seues aigües a una temperatura constant de 28 graus durant tot l’any, de manera que atrau milers de visitants que busquen aprofitar-ne les propietats curatives i disfrutar d’un entorn natural privilegiat.

L’aigua que brolla en aquest balneari natural conté una rica composició mineral amb efectes beneficiosos per a la salut: clorur i carbonat càlcic, sulfat de magnesi i clorur sòdic. Aquestes característiques l’han convertit en destinació de referència per al turisme familiar i de naturalesa a la comarca de Terra Alta, especialment durant els mesos estivals de 2025, quan les temperatures conviden a submergir-se en aquestes aigües termals.

Ubicada estratègicament entre les serres de la Mola i el Crestall, a Terres de l’Ebre, la Fontcalda no és només un espai natural excepcional, sinó també un lloc carregat d’història i tradició. Al costat del brollador hi ha un santuari del segle XIV, testimoni de peregrinacions motivades per la qualitat curativa de les seues aigües, i que encara avui continua sent escenari de romeries i celebracions religioses durant els mesos d’estiu.

Un oasi termal amb història mil·lenària

El complex de la Fontcalda integra tant el brollador d’aigües termals com un santuari de gran valor històric. El temple, que inicialment va ser fundat com a convent, va ser abandonat pels frares al segle XV, però el seu llegat ha perdurat a través dels segles. Segons explica la tradició local, un pastoret de Prat de Comte va trobar a prop de la font una imatge de la Verge que, inexplicablement, tornava sempre al lloc quan intentaven traslladar-la. Aquest fenomen va propiciar la construcció d’una petita capella que, amb el pas del temps, es va transformar en l’actual església.

Durant la Guerra Civil Española, entre 1936 i 1939, la zona va ser escenari de combats durant la Batalla de l’Ebre. A pocs quilòmetres es troba Corbera, localitat que va patir intensos bombardejos i on actualment es poden visitar les antigues trinxeres i un museu que documenta aquests tràgics esdeveniments. Aquest context històric afegeix una capa addicional d’interès cultural a la visita.

En l’actualitat, el santuari obre les seues portes durant els mesos de juliol i agost de 2025, celebrant misses diàries a les 18:00 hores. També roman accessible durant la Setmana Santa, mentre que la resta de l’any es manté tancat el públic. Tanmateix, l’accés a les aigües termals és gratuït i permanent, encara que convé tenir en compte que durant el període estival l’afluència de visitants pot ser considerable.

Com arribar a aquest paradís termal

L’accés a La Fontcalda resulta senzill per als visitants que es desplacen en vehicle propi. Des de Gandesa, el trajecte d’11,8 quilòmetres per la carretera C-43 es completa en aproximadament 24 minuts. L’itinerari comença al nord-est de la localitat, partint des del carrer de Santa María cap a la plaça de l’Església, per continuar pel carrer Miravet. Després de girar a la dreta a l’avinguda Franquet, s’ha de seguir la C-43 durant 2,6 quilòmetres fins trobar una desviació a la dreta que condueix directament a la destinació.

És important assenyalar que la ruta presenta nombrosos revolts que poden provocar marejos en persones sensibles, per la qual cosa es recomana conduir amb precaució i realitzar parades si fos necessari. Una vegada al lloc, els visitants trobaran un aparcament habilitat al costat del santuari, des d’on podran baixar a peu fins les termes.

Una alternativa interessant per als amants del senderisme o el cicloturisme consisteix a accedir a peu des de l’estació del Prat del Compte, seguint el recorregut de la Via Verda de la Terra Alta en direcció a Tortosa. Aquest traçat, que antigament formava part del ferrocarril de la vall de Zafán que unia La Ràpita amb Puebla de Híjar, va ser operatiu fins a principis de la dècada de 1970, quan l’ensorrament d’un dels seus túnels va provocar el seu tancament. Després de la seua rehabilitació com a via verda, va ser reinaugurada el 1999, oferint un recorregut d’aproximadament dos quilòmetres fins la font termal.

Un entorn natural d’excepcional valor geològic

Els voltants de la Fontcalda destaquen pels seus extraordinaris valors geològics i geomorfològics generats durant els períodes d’orogènia alpina. Aquesta singularitat ha merescut la seua inclusió en l’Inventari de Geòtops i Geozones de Catalunya, formant part de la Geozona de Prat de Comte-Fontcalda. El paisatge circumdant ofereix formacions rocoses de gran bellesa, modelades per l’acció de l’aigua del riu Canaletes, que es filtra entre estrets passos creant salts d’aigua i basses naturals.

Des del santuari fins al balneari, els visitants poden recórrer una ruta relativament senzilla i apta per a tots els públics. El sender està parcialment equipat amb baranes, encara que algunes requereixen manteniment al trobar-se en estat precari, la qual cosa exigeix precaució durant el descens. La zona compta amb àrees de pícnic perfectament condicionades, convertint-se en una destinació ideal per a disfrutar d’una jornada a l’aire lliure en contacte amb la naturalesa.

La biodiversitat de l’entorn complementa l’atractiu geològic, amb una flora adaptada a les condicions particulars de la vall i una fauna diversa que troba al riu Canaletes un ecosistema privilegiat. Els aficionats a la fotografia paisatgística trobaran en la Fontcalda un escenari incomparable per capturar imatges de gran bellesa natural, especialment durant les primeres hores del matí, quan la llum realça els contrastos del relleu i el vapor de les aigües termals crea una atmosfera gairebé mística.

Consells pràctics per a disfrutar de La Fontcalda

Per aprofitar al màxim la visita a aquest enclavament natural, convé tenir en compte algunes recomanacions bàsiques. En primer lloc, és fonamental utilitzar roba còmoda i calçat antilliscant, ja que les superfícies rocoses poden resultar relliscoses a causa de la humitat constant. Els experts locals aconsellen programar la visita per a les primeres hores del matí, especialment durant els caps de setmana o la temporada estival de 2025, quan l’afluència de públic assoleix les seues cotes més altes cap al migdia.

La conservació de l’entorn natural requereix un comportament responsable per part dels visitants, evitant abandonar residus a la zona. Es recomana portar sempre les escombraries amb si fins trobar contenidors o papereres adequades per al seu dipòsit. Les instal·lacions disponibles inclouen zones habilitades per a pícnic, la qual cosa permet disfrutar d’un àpat campestre en un marc incomparable, sempre respectant les normes bàsiques de convivència i protecció del medi ambient.

Durant els mesos de juliol i agost de 2025, els qui desitgin combinar l’experiència termal amb una visita cultural al santuari, podran assistir a les misses que se celebren diàriament a les 18:00 hores. El temple també roman obert durant la Setmana Santa, mentre que la resta de l’any es manté tancat al públic. Tanmateix, l’accés a les aigües termals és gratuït i permanent, encara que convé tenir en compte que durant el període estival l’afluència de visitants pot ser considerable.

Quins altres atractius turístics es poden visitar a prop de La Fontcalda ?

La comarca de Terra Alta, on s’ubica la Fontcalda, ofereix nombrosos atractius complementaris que poden enriquir l’experiència del visitant. A pocs quilòmetres es troba la localitat de Corbera d’Ebre, testimoni dels intensos combats durant la Batalla de l’Ebre en la Guerra Civil Española. Aquest municipi conserva vestigis de les trinxeres utilitzades durant el conflicte i acull un interessant museu dedicat a documentar aquells tràgics esdeveniments històrics.

Els amants de l’enoturisme trobaran en aquesta comarca una destinació privilegiada, amb nombrosos cellers que produeixen vins d’alta qualitat emparats per la Denominació de Origen Terra Alta. Les visites guiades a aquests establiments permeten conèixer els processos d’elaboració i degustar caldos amb personalitat pròpia, fruit d’una tradició vitivinícola centenària. Gandesa, la capital comarcal, allotja a més el Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre (ENCEBI), un espai museístic de referència per comprendre aquest episodi crucial de la història contemporània espanyola.

Per als aficionats al turisme actiu, la Via Verda de la Terra Alta ofereix més de 23 quilòmetres de recorregut condicionat sobre l’antic traçat ferroviari, ideal per practicar senderisme o cicloturisme en un entorn natural privilegiat. Aquest itinerari, que discorre entre pinedes, vinyes i oliverars, inclou diversos túnels i viaductes que afegeixen interès a la ruta, convertint-la en una opció perfecta per complementar la visita a la Fontcalda amb una activitat a l’aire lliure.