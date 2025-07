Estalvia en la factura aquest estiu: per què deixar encès l’aire condicionat pot ser més eficient que apagar-lo

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures que caracteritzen l’estiu, l’aire condicionat s’ha convertit en un electrodomèstic pràcticament imprescindible a moltes cases. Tanmateix, el seu ús continuat genera preocupació per l’increment en el consum energètic i, conseqüentment, a la factura de la llum. Però de manera contrària al que molts podrien pensar, mantenir el climatitzador encès durant tot el dia pot resultar més econòmic que encendre'l i apagar-lo repetidament.

Segons experts en instal·lació i manteniment de sistemes de climatització, l’encesa i aturada freqüent de l’aire condicionat provoca una despesa energètica més gran per deixar-lo funcionant de manera continuada. "Molts usuaris encenen l’aire condicionat fins assolir la temperatura ideal, l’apaguen per intentar mantenir-la i tornen a encendre'l quan senten calor novament", expliquen els especialistes. Aquesta pràctica, encara que intuïtivament sembla estalviadora, en realitat incrementa el consum, ja que cada reinici requereix un esforç energètic addicional per a la màquina.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recolza aquesta afirmació i proporciona recomanacions específiques per optimitzar l’ús de l’aire condicionat durant els mesos més calorosos de 2025. "És preferible deixar el climatitzador encès durant tot el dia mentre som a casa, permetent-li regular automàticament la temperatura, ja que així treballarà amb menor intensitat", assenyalen des de l’organització.

Consells pràctics per reduir el consum energètic de l’aire condicionat

L’OCU ha elaborat una llista completa de recomanacions per estalviar energia sense renunciar al confort durant els dies calorosos. Entre els principals suggeriments destaca la importància de seleccionar equips energèticament eficients, amb certificació A+++, que garanteixen un consum responsable a llarg termini. Així mateix, assenyalen que no és necessari configurar temperatures extremadament baixes, ja que el rang ideal se situa entre els 24 i 25 graus centígrads.

La tecnologia inverter també juga un paper fonamental en l’eficiència energètica, ja que aquests models adapten la seua potència a les necessitats específiques de cada moment, evitant els pics de consum característics dels equips convencionals. A més, l’OCU recomana realitzar un manteniment periòdic de les unitats per assegurar el seu correcte funcionament, incloent la neteja de filtres i la verificació del gas refrigerant.

L’ús de la funció ECO, disponible en la majoria dels aparells moderns, permet reduir el consum fins en un 30% sense comprometre significativament el confort tèrmic. D’altra banda, els models intel·ligents ofereixen la possibilitat de programar horaris i temperatures de forma remota, adaptant-se perfectament a les rutines diàries dels usuaris.

Estratègies complementàries per mantenir la casa fresca

A més de les recomanacions específiques sobre l’ús de l’aire condicionat, els experts suggereixen implementar mesures addicionals per optimitzar la refrigeració de la casa. Entre elles destaquen l’ús de tendals, persianes i estors per bloquejar l’entrada directa del sol, especialment en les hores centrals del dia quan la radiació solar és més intensa.

La combinació de l’aire condicionat amb ventiladors de sostre o dempeus pot millorar la circulació de l’aire fred per tota l’habitació, permetent elevar la temperatura del climatitzador en un o dos graus sense perdre sensació de frescor. Aquesta estratègia pot suposar un estalvi significatiu en el consum energètic al llarg de l’estiu de 2025.

També resulta fonamental anticipar-se a la calor extrema, activant el sistema de climatització abans que l’habitatge assoleixi temperatures elevades. D’aquesta manera, l’equip treballarà de manera més eficient i gradual per mantenir l’ambient confortable, evitant el sobreesforç que suposa refredar un espai ja caldejat.

L’impacte del canvi climàtic en l’ús de sistemes de climatització

L’increment de les temperatures mitjanes a causa del canvi climàtic ha provocat un augment significatiu en la demanda de sistemes de refrigeració a tot Espanya. Segons dades del sector, les vendes d’equips d’aire condicionat han experimentat un creixement sostingut durant els últims anys, amb especial intensitat a les regions del sud i el llevant peninsular.

Aquest fenomen planteja importants desafiaments des del punt de vista energètic i mediambiental, fent més necessària que mai l’adopció de pràctiques eficients i sostenibles en l’ús dels sistemes de climatització. Els fabricants, per la seua part, han respost a aquesta demanda desenvolupant equips cada vegada més eficients i amb menor impacte ambiental.

Quan convé apagar completament l’aire condicionat?

Malgrat els avantatges de mantenir el climatitzador funcionant durant períodes prolongats, existeixen situacions en les quals resulta més convenient apagar-lo per complet. L’OCU recomana desconnectar l’equip quan es preveuen absències prolongades, superiors a 3-4 hores, ja que en aquests casos l’estalvi per desconnexió compensa la despesa energètica del reinici.

Durant les hores nocturnes, especialment en climes amb marcada diferència tèrmica entre el dia i la nit, pot resultar més eficient substituir l’aire condicionat per la ventilació natural, aprofitant les temperatures més fresques de l’exterior. Aquesta pràctica, coneguda com a ventilació creuada, permet renovar l’aire interior i reduir la temperatura sense consum energètic.

En definitiva, l’ús intel·ligent de l’aire condicionat durant l’estiu de 2025 no només permetrà disfrutar de més un confort tèrmic sinó també optimitzar el consum energètic i reduir l’impacte a la factura elèctrica, un aspecte especialment rellevant en un context de preus energètics fluctuants com l’actual.