Retirada massiva d'Stellantis de més de 600.000 cotxes a Europa per un problema al motor

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El grup automobilístic Stellantis ha iniciat una massiva campanya de retirada que afecta 636.000 vehicles equipats amb el motor dièsel 1.5 BlueHDI fabricats entre 2017 i 2023. Els propietaris de models Peugeot, Citroën, Opel, Fiat i DS amb aquest propulsor rebran en les properes setmanes una notificació oficial per acudir a un taller autoritzat. El motiu: un desgast prematur a la cadena de l’arbre de lleves que pot provocar des de sorolls anòmals fins avaries greus. Com a mesura compensatòria, la companyia no només repararà gratuïtament les unitats afectades, sinó que ampliarà la garantia fins els 10 anys o 240.000 quilòmetres.

Aquesta revisió extraordinària es realitzarà de forma progressiva durant els propers mesos, encara que els vehicles que ja presentin símptomes com sorolls metàl·lics o estrebades tindran prioritat en l’atenció. El procés inclou una prova acústica mitjançant una aplicació especialitzada que determina el nivell de deteriorament de la peça. Si el diagnòstic confirma el problema, els mecànics procediran a la substitució completa del component defectuós sense cap cost per al client. A més, aquells propietaris que ja hagin pagat per reparacions relacionades amb aquest fallo podran sol·licitar el reembors, sempre que hagin seguit el pla de manteniment oficial.

La campanya afecta principalment a vehicles urbans i SUV compactes com el Citroën C3 i C4, Opel Corsa i Mokka, o Peugeot 208, 2008 i 308, tots ells equipats amb el motor dièsel 1.5 BlueHDI (DV5) comercialitzat durant sis anys. Encara que el fabricant qualifica l’operació com a "preventiva", la seua magnitud suggereix que es tracta d’un defecte generalitzat que podria afectar la fiabilitat a llarg termini d’aquests models.

Com comprovar si el teu vehicle està afectat per la retirada

Si ets propietari d’algun dels models esmentats, disposes de diverses vies per verificar si el teu cotxe forma part de la campanya. La més immediata serà rebre una carta oficial de Stellantis amb els detalls específics per al teu vehicle, però també pots avançar-te consultant al web oficial de la teua marca o contactant directament amb el servei d’atenció al client.

Per realitzar la consulta, necessitaràs el número de bastidor (VIN) que apareix en la documentació del vehicle. Aquesta combinació alfanumèrica única permet identificar si el cotxe munta el motor afectat i si està inclòs en el període de fabricació problemàtic. És important recordar que només els vehicles equipats amb el motor 1.5 BlueHDI venuts entre 2017 i 2023 estan subjectes a revisió, independentment del seu quilometratge actual.

Procediment per sol·licitar la revisió gratuïta i l’ampliació de garantia

Una vegada confirmat que el teu vehicle està inclòs a la campanya, el següent pas és sol·licitar cita en un concessionari oficial de la marca. En acudir a la revisió, hauràs de presentar el permís de circulació, la fitxa tècnica i, si la tens, la factura de l’última revisió realitzada. Aquests documents agilitzaran el tràmit i confirmaran que has seguit el pla de manteniment establert.

Al taller, connectaran el teu cotxe a un equip de diagnòstic especialitzat que analitzarà el so del motor per detectar possibles anomalies a la cadena de l’arbre de lleves. Si el resultat és negatiu, rebràs un informe favorable i podràs marxar tranquil. En cas contrari, procediran a substituir la peça defectuosa sense cap cost i activaran automàticament la garantia estesa de 10 anys o 240.000 quilòmetres.

Aquesta ampliació de garantia suposa un important benefici per als propietaris, ja que supera considerablement la cobertura estàndard que solen oferir els fabricants. No obstant, Stellantis adverteix que els terminis de reparació dependran de la càrrega de treball de cada taller i la disponibilitat de peces de recanvi.

Conseqüències d’ignorar la trucada per a la revisió

Desatendre la notificació de Stellantis podria tenir serioses implicacions per als propietaris dels vehicles afectats. En primer lloc, si la cadena de l’arbre de lleves es fa malbé fora del període de garantia convencional i no s’ha passat la revisió proposada, totes les despeses de reparació correran per compte de l’usuari. Tenint en compte que aquest tipus d’avaries sol superar els 1.000 euros, el cost pot ser considerable.

A més, la falta de revisió podria afectar negativament el valor de revenda del vehicle. Els compradors potencials cada vegada estan més informats i solen comprovar si un cotxe ha passat totes les campanyes de revisió recomanades pel fabricant. En cas de venda posterior, el nou propietari podria fins i tot reclamar responsabilitats si descobreix que no es va atendre una trucada a fer la revisió per un defecte conegut.