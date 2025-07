Neix, impulsada des de Lleida, la Lliga del Porc i la Forquilla per reivindicar els esmorzars tradicionals catalans

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Grup de Sanejament Porcí de Lleida impulsa, amb la consultora enogastronòmica Como Pomona i dins del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, la primera Lliga del Porc i la Forquilla. Es planteja com una saborosa competició, a manera de campionat d’esmorzars de forquilla, que es desenvoluparà entre els mesos d’agost i setembre, amb quatre semifinals, una cada demarcació, i una final catalana. En totes les rondes, els participants presentaran els seus plats davant el jurat, mentre el públic gaudeix d’un esmorzar popular de forquilla. L’impulsor Rafa Gimena ha explicat que l’objectiu és promocionar aquest àpat tradicional com a “patrimoni gastronòmic” alhora que es potencia el sector de la carn de porc.

Gimena ha explicat que la lliga serà una competició “simpàtica”. A cada demarcació hi haurà un grup de restaurants que presentaran els seus plats a un jurat. Estaran relacionats amb la cultura gastronòmica de cada territori. Així, a Torrelameu, a la Noguera, es faran unes galtes de porc estofades amb patates; a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), on coincidirà amb la festa de la verema, es farà un blanc i negre amb allioli; a la Garriga es farà un esmorzar amb la botifarra de la Garriga (Vallès Oriental) amb mongeta del ganxet; i a Santa Coloma de Farners, es farà un mar i muntanya de mandonguilles amb sèpia. La final es farà a Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel, el 28 de setembre, on es farà una cassoleta de porc amb costella, llonganissa i cargols.

De moment hi ha una desena de restaurants apuntats a la lliga i l’objectiu amb què treballa l’organització és que n’hi hagi uns 12 per demarcació. En cas que aquesta xifra se superi, caldrà fer una selecció.

El jurat de cada prova estarà format per experts i divulgadors entre els quals figuren el periodista Albert Molins, autor del llibre ‘Esmorzar de Forquilla’; el creador de contingut Jonathan Nuevo, de esmorzarsdeforquilla.cat; la sommelier Marta Cot; i el periodista i sommelier Rafa Gimena, també director de la lliga.

La lliga compta amb el patrocini de bonÀrea i Gust de Lleida de la Diputació de Lleida així com la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, la Garriga, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Farners i Torrelameu, que acolliran les diferents competicions classificatòries i final.