El petit poble de Lleida de 620 habitants que és un refugi d’estiu al Pirineu amb nits fresques i màximes inferiors als 20 °C

El municipi de Montellà i Martinet, a la comarca lleidatana de la Cerdanya, és una de les destinacions ideals per als qui busquen escapar-se de la sufocant calor estiuenca que castiga gran part de Catalunya durant els mesos estivals de 2025. Amb una temperatura mitjana en el que portem de juliol de 15,1°C i màximes que tot just arriben a 19,7°C, aquest enclavament pirinenc permet una cosa que sembla un luxe en ple estiu: dormir tapat.

Situat a 967 metres d’altitud aquest municipi conegut com "la porta de la Cerdanya" ofereix un clima privilegiat quan el termòmetre es dispara a la resta del país. Les dades meteorològiques són contundents: temperatura mínima al voltant de 12°C durant les matinades del mes de juliol i una humitat relativa mitjana del 56%, amb un ambient fresc i agradable que contrasta amb les nits tropicals d’altres zones.

El terme municipal agrupa els pobles de Montellà de Cadí, Béixec, Víllec, Bastanist, Estana i Martinet, que exerceix com a capital. Històricament, Montellà era la vila més poblada, però la construcció de la carretera va impulsar el creixement de Martinet, que actualment concentra la major part de serveis i comerços. La ubicació estratègica del municipi a la subcomarca del Baridà, al costat de de Cerdanya, el Pont de Bar i el Querforadat, el converteix en un punt neuràlgic per als visitants que recorren el Pirineu lleidatà.

Un oasi fresc enmig de la calor estiuenca

El contrast de temperatures entre Montellà i Martinet i altres zones de Lleida és notable. L’orografia juga un paper fonamental en aquest microclima. El terme municipal, a excepció de Martinet que se situa a la ribera dreta del Segre, pertany a la zona d’obaga (coneguda localment com "la baga"). La influència de la Serra del Cadí i els diversos cursos d’aigua que travessen el territori —el riu Segre i els torrents de Ridolaina, Fontfreda i Cabiscol- contribueixen a mantenir unes temperatures moderades fins i tot en els dies més calorosos de l’estiu.

La vegetació de la zona reflecteix aquesta diversitat climàtica, amb espècies pròpies de diferents pisos ecològics: des de la vegetació de ribera al costat del Segre fins els prats d’altura, passant per boscos de pi roig i pi negre. Per sobre d’aquestes zones boscoses s’estenen les tarteres del Cadí, hàbitat natural d’espècies emblemàtiques com l’isard o el pela-roques, una au característica de la zona.

Alternatives per escapar-se de la calor al Pirineu lleidatana

Encara que Montellà i Martinet destaca pel seu clima temperat, no és l’únic municipi lleidatà on es pot adormir sense patir la calor estival. En la Val d’Aran, l’estació automàtica de Vielha-Elipòrt registra una temperatura mitjana de 16,9°C amb màximes de 26°C, xifres superiors a les de Montellà però encara així més moderades que en altres punts de la província de Lleida.

Per als qui busquin temperatures encara més fresques, les zones elevades ofereixen un alleujament tèrmic més elevat. al Lac Redon, a 2.247 metres d’altitud, la temperatura mitjana baixa fins els 14,1°C amb màximes de tot just 16,5°C. Al Pallars Sobirà, l’estació meteorològica d’Espot, situada a 2.519 metres, marca una mitjana de 13,7°C, mentre que el refugi de Certascan, a 2.400 metres, registra valors similars (13,5°C de mitjana).

Què fa especial Montellà i Martinet ?

Més enllà del seu clima, Montellà i Martinet atresora un ric patrimoni històric i cultural. A Montellà destaca l’església romànica de Sant Genís, del segle XI, testimoni de la importància històrica d’aquest nucli que va pertànyer a la senyoria del Capítol d’Urgell i que va comptar amb castell propi.

Martinet, per la seua part, deu el seu nom i origen a la farga (ferreria) on s’utilitzava un martinet, instrument per forjar metalls aprofitant la força del riu Segre. La localitat està documentada com a poble i parròquia des del segle XVI, quan depenia del capítol d’Urgell i la seua parròquia era sufragània de la de Montellà.

També es pot visitar El Parc dels Búnquers, un espai de memòria dedicat a interpretar el franquisme, la postguerra i la II Guerra Mundial. Promogut per diverses institucions, ofereix un recorregut exterior senyalitzat amb fortificacions com nius de metralladora i búnquers mai armats. El centre d'interpretació, ubicat en una casa cerdana restaurada, utilitza audiovisuals per explicar el context històric d'aquestes construccions i transmetre l’angoixa de l’època. També actua com a recurs educatiu per escolars.

Les comunicacions del municipi s’articulen principalment a través de la carretera N-260, amb ramals que condueixen a Montellà i Estana, d’on parteixen al seu torn les desviacions cap a Béixec, Bastanist i Víllec.

Per què les zones d’alta muntanya mantenen temperatures més fresques?

El fenomen que permet a localitats com Montellà i Martinet mantenir temperatures moderades durant l’estiu té una explicació científica. Per cada 100 metres d’ascens en altitud, la temperatura descendeix aproximadament 0,65°C a causa de la menor pressió atmosfèrica i densitat de l’aire a les zones elevades.

Aquest gradient tèrmic vertical explica per què a les estacions meteorològiques situades a més altitud, com la de Cadí Nord (2.143 m) a prop de Montellà i Martinet, o les d’Espot (2.519 m) i Boí (2.535 m), es registren temperatures significativament més baixes que en els nuclis urbans situats a les valls.

A més, factors com l’orientació (solana o obaga), la presència de masses forestals i cursos d’aigua, o la circulació de vents locals, contribueixen a crear microclimes particulars que poden fer que dos localitats relativament properes experimentin condicions tèrmiques molt diferents durant els mesos estivals.