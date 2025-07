Relleu a la DO Costers del Segre

Publicat per Laia Pedrós REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen (DO) Costers del Segre va elegir ahir nou president. Isidre Ribalta, responsable del celler Carviresa de Tàrrega, que rellevarà Tomàs Cusiné, enòleg i responsable dels cellers Tomàs Cusiné, Cara Nord, Cérvoles i Castell del Remei, després de 7 anys al capdavant de la marca del territori. La junta del Consell Regulador de la DO Costers del Segre es va reunir ahir a la tarda a la seu de la Caparrella i va aprovar el canvi de presidència, en un moment en què Cusiné es trobava a la meitat del mandat. “Ho vaig decidir així a les últimes eleccions, ja que crec que els canvis són necessaris i més després de tants anys”, va explicar Cusiné a SEGRE. Cusiné ha ocupat el càrrec des del desembre del 2018, quan va rellevar Xavier Farré. “Estic molt satisfet per tot el que el nostre equip ha aconseguit al llarg d’aquests anys, com per exemple l’impuls d’un nou plec de condicions per a la DO amb una normativa que té en compte vins actuals i especials”, va assenyalar. Va afegir: “Porto més de 40 anys al sector i he après moltíssim. Tanmateix, és hora que vingui gent més jove, amb ganes i idees diferents.”

Per la seua banda, Isidre Ribalta va revelar que afronta el nou repte “amb il·lusió i ganes de continuar treballant per reconèixer encara més els vins de la DO Costers del Segre”. Per a Ribalta, “una de les prioritats és mantenir molt cohesionada tota la DO com han fet el Tomàs i el Xavier”. També va indicar que, “malgrat apostar per la continuïtat perquè el Tomàs ha fet un molt bon treball, un canvi sempre comporta noves idees” i en aquest sentit intentarà “dinamitzar encara més la DO Costers del Segre”, malgrat que de moment no va voler avançar cap acció.

Així mateix, Ribalta va reconèixer que “en aquests moments el sector del vi es troba en un moment difícil” perquè “les vendes s’han estancat molt”. El flamant president de la DO Costers del Segre ho va atribuir a “la inestabilitat mundial”. En aquest sentit, va afirmar que “les guerres i els aranzels no ajuden”.

També va fer referència a les sequeres i al canvi climàtic. Seguint la mateixa línia, Cusiné va admetre que, “si bé el futur del vi és incert, Ribalta és un bon successor i afrontarà els reptes amb ímpetu”.

Isidre Ribalta està al capdavant del celler Carviresa de Tàrrega des de fa una dècada i representa la cinquena generació del negoci amb 155 anys d’història. Originalment, eren tres famílies que funcionaven per separat, amb documentació acreditada d’almenys des del 1870. No va ser fins a l’any 1975 que es van unir per formar l’empresa actual amb la seu a la capital de l’Urgell.