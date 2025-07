El Tren dels Llacs de Lleida a la Pobla arranca aquest cap de setmana la temporada d’estiu amb el seu comboi panoràmic

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Tren dels Llacs panoràmic de Ferrocarrils de la Generalitat n’arranca aquest dissabte 19 de maig la seua esperada temporada d’estiu 2025, que s’estendrà fins el proper 9 d’agost. Després d’aquest període estival, l’emblemàtic tren històric recuperarà el protagonisme oferint el seu servei turístic tots els dissabtes fins el 25 d’octubre. Aquesta iniciativa, que combina patrimoni ferroviari i turisme sostenible, permet als viatgers disfrutar d’un recorregut únic a través d’impressionants paisatges entre Lleida i la Pobla de Segur, amb dos modalitats de transport que ofereixen experiències complementàries.

L’atractiu principal del Tren Panoràmic rau en els amplis finestrals que permeten contemplar en tota la seua esplendor les vistes de les serres del Montroig i el Montsec, així com els emblemàtics llacs del Prepirineu lleidatà. Els trens panoràmics, corresponents a les unitats GTW de la sèrie 331, compten amb 90 places distribuïdes a dos cotxes climatitzats que garanteixen el màxim confort durant el trajecte. Aquests combois moderns destaquen per la seua accessibilitat total, espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i zones habilitades per a bicicletes, a més d’oferir endolls per als usuaris i un sistema de megafonia que proporciona informació constant sobre el recorregut.

Un viatge entre història i naturalesa per terres lleidatanes

Per la seua part, el Tren Històric proposa una experiència nostàlgica a bord d’un ferrocarril d’estètica anys 60, amb una capacitat per a 280 passatgers. Les locomotores dièsel 10817 i 10820 arrosseguen vagons d’època de la sèrie 6000, construïts el 1968 i coneguts popularment com a "ie-ie", concebuts originalment per a serveis mixtos de línia i maniobres. Aquest tren turístic explica també amb un curiós furgó postal i un cotxe cafeteria que disposa d’una espaiosa barra des d’on contemplar el paisatge, a més de còmodes seients i taules.

El recorregut de 89 quilòmetres transcorre per una via única que travessa les comarques del Segrià, Noguera i Pallars Jussà, amb 17 estacions distribuïdes al llarg del trajecte. La ruta segueix inicialment el curs del riu Segre des de Lleida fins Balaguer, per després endinsar-se a la conca del riu Noguera Pallaresa, on els viatgers poden admirar impressionants embassaments i formacions muntanyoses com la serralada del Montsec, fins a arribar a la Pobla de Segur. Durant les aproximadament dos hores que dura el viatge, el tren travessa un total de 40 túnels i 75 ponts, oferint un espectacle visual continu.

Quines són les principals diferències entre el Tren Històric i el Panoràmic ?

El Tren Històric i el Tren Panoràmic ofereixen dos experiències completament diferents per recórrer la mateixa ruta. Mentre que el primer aposta per la nostàlgia i l’encant del ferrocarril clàssic amb els seus vagons d’època, el segon prioritza la comoditat i les vistes panoràmiques gràcies als seus grans finestrals. L’Històric, amb més capacitat (280 places davant 90), evoca els viatges ferroviaris de mitjans del segle XX i afegeix l’atractiu d’elements com el vagó cafeteria i el furgó postal. Per la seua part, el Panoràmic destaca per la seua accessibilitat, climatització i modernitat, resultant ideal per als qui busquen principalment disfrutar del paisatge amb les màximes comoditats.

Quins altres atractius turístics complementen l’experiència del Tren dels Llacs ?

La ruta del Tren dels Llacs travessa una regió rica en atractius turístics que permeten complementar l’experiència ferroviària. A Balaguer, els viatgers poden visitar el seu centre històric medieval i el Santuari del Sant Crist. Més endavant, l’impressionant Congost de Mont-rebei i el Congost de Terradets ofereixen possibilitats per al senderisme i els esports d’aventura. La zona del Montsec acull a més el Parc Astronòmic, considerat un dels millors llocs d’Europa per a l’observació estel·lar gràcies al seu cel net de contaminació lluminosa. Ja a la Pobla de Segur, destinació final del recorregut, el Museu dels Raiers recorda la tradició dels antics transportistes fluvials de fusta, mentre que els amants de la gastronomia poden degustar productes locals com la girella, embotit típic del Pallars.