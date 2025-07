Juny calorós i juliol 'suau': així és el gir de la temperatura mitjana a Lleida

Aquest estiu hi està havent un punt d'inflexió en la climatologia de la ciutat de Lleida. Per primera vegada a la història recent, el mes de juny ha registrat temperatures mitjanes superiors a les del juliol, trencant així el patró habitual que s'havia mantingut invariable durant, al menys, la darrera dècada. Segons les dades meteorològiques de la ciutat, recollides pel portal Meteostat, el juny ha assolit una temperatura mitjana de 26,9°C, mentre que el juliol, a una setmana per finalitzar, presenta una mitjana de 26,6°C.

A tot això, i malgrat quedi una setmana per finalitzar el mes de juliol, les previsions meteorològiques dels propers dies indiquen una tendència que seguirà amb un juliol suau, amb màximes de 33 i 34 graus fins a final de mes.

L'anomalia tèrmica d'aquest 2025 resulta especialment significativa analitzant les dades històriques. Durant l'última dècada, juliol sempre havia estat més calorós que el juny, amb diferències que oscil·laven entre 1,2°C i 4,4°C en la temperatura mitjana. El juny especialment calorós d'aquest any suposa una alteració notable dels patrons climàtics tradicionals a la capital del Segrià. Quant a les temperatures màximes, el juny va arribar als 39,3°C, mentre que el juliol ha assolit un pic de 38,7°C, confirmant aquesta inversió tèrmica.

L'evolució de les temperatures entre 2015 i 2025

Si fem una mirada retrospectiva, podem observar que aquesta situació no té precedents recents. L'any 2015, la diferència entre juliol (28°C) i juny (24,5°C) era de 3,5°C. En anys posteriors com el 2019, la distància es mantenia en 3,4°C, amb juliol arribant als 26,7°C i juny als 23,3°C. Fins i tot l'any passat, el 2024, juliol va ser 4,2°C més calorós que juny, amb mitjanes de 27,3°C i 23,1°C respectivament.

Les dades recollides durant l'última dècada mostren una tendència general a l'augment de temperatures en ambdós mesos, però mai fins ara s'havia produït aquesta inversió tèrmica.

Patró similar en la temperatura màxima

Pel que fa a pics de temperatures màximes, el patró segueix una tendència similar. Els pics de màximes del juliol normalment superen els del juny a la ciutat de Lleida, amb només tres anys en els que és a l'inrevés: el 2019, el 2022 i també el 2025.