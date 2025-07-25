SALUT
Les persones més longeves tenen nivells baixos de glucosa, creatinina i àcid úric
Les persones que viuen més de 100 anys tenen nivells baixos de glucosa, creatinina i àcid úric en sang, segons un estudi de la Unitat de Recerca del Institut Català de la Salut Catalunya Central i de la Universitat de Girona. El treball ha comparat biomarcadors en sang de persones que superen els cent anys amb altres que no van arribar a aquesta edat. Els resultats mostren que determinats valors intermedis de ferritina i colesterol, així com nivells baixos de glucosa, creatinina i àcid úric, s’associen a una possibilitat més gran de superar els cent anys. L’estudi destaca que els factors biològics no són suficients per explicar la longevitat: “Es tracta d’un procés multifactorial que combina biologia, comportament i condicions socials”, va afirmar l’investigador i primer autor de l’estudi Manuel A. Moreno. En els últims anys, Catalunya ha estat escenari d’exemples extraordinaris de longevitat. Ahir mateix va morir a Lleida als 108 anys Segunda Arrese; i l’any passat va morir a Olot Maria Branyas, fins llavors considerada la persona més anciana del món amb 117 anys. Actualment el títol de la persona més longeva de Catalunya el té Angelina Torres, nascuda a Bellvís, que el 18 de març va celebrar el seu 112 aniversari.