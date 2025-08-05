Aquests són els gelats de supermercat menys saludables d’Espanya segons l’OCU
L’última anàlisi de l’Organización de Consumidores y Usuarios adverteix sobre els gelats amb més contingut en sucres i greixos saturats i en desaconsella el consum habitual pel seu baix valor nutricional
L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analitzat més de 50 gelats disponibles en supermercats espanyols, revelant que la majoria presenta una qualitat nutricional deficient, especialment pel seu alt contingut en sucres i greixos saturats. Dins d’aquesta anàlisi, dos productes destaquen pel seu mal perfil nutricional, rebent la pitjor qualificació (E) segons el sistema NutriScore.
Oreo Stick Sandwich de Nestlé
Molt a prop de l’anterior quant a perfil nutricional, aquest gelat també presenta 31 grams de sucre per cada 100 grams, a la qual cosa se sumen 13 grams de greixos saturats. A més, manca totalment de fibra, un element clau en una alimentació equilibrada. Igual com el Kinder Bueno, el seu consum freqüent no és recomanable.
Xoco Clack de Nestlé
Completa el podi dels gelats menys saludables. La seua composició és pràcticament idèntica als dos anteriors: nivells molt alts de sucre i greixos saturats, el que li ha valgut també la qualificació E en NutriScore.
L’OCU insisteix que aquests productes s’haurien de considerar un caprici molt ocasional dins d’una dieta equilibrada, i mai una opció habitual, sobretot per als més petits. A més, recorda que conèixer el valor nutricional real implica tenir en compte no només els ingredients, sinó també la mida de la ració consumida.
Els tres gelats millor valorats per l’OCU
D’altra banda, el rànquing de gelats més saludables està encapçalat per Huracán de Gellatelli, disponible en els supermercats Lidl. Aquest polo tricolor, sense gluten ni lactosa, es distingeix per la seua baixa aportació calòrica (105 kcal per cada 100 g), tot just 3 g de greix i 14 g de sucre. Aquestes característiques li han valgut la qualificació C en NutriScore, la millor nota de l’anàlisi.
En segon lloc se situa el Pirulo Happy de Nestlé, un clàssic pal de gel que destaca per contenir un 20% de suc de fruita, mancar per complet de greixos i aportar només 79 kcal per cada 100 g. La seua lleugeresa li ha permès assolir la qualificació B en NutriScore, sent l’únic de la llista en aconseguir-la.
El podi el tanca el Sandvitx de Nata de Nestlé, que amb 261 kcal per cada 100 g i un contingut de sucre més moderat que altres productes similars, aconsegueix també una qualificació C en el sistema d’avaluació nutricional. Aquest gelat representa la millor opció dins de la categoria de gelats de crema, habitualment més calòrics.
Calories segons el tipus de gelat
Contràriament al que molts podrien pensar, no tots els gelats tenen la mateixa aportació calòrica. Segons l’anàlisi de l’OCU, existeixen diferències significatives depenent de la categoria:
- Els polos i sorbets són els menys calòrics, amb una mitjana de 100 kcal per cada 100 g.
- Els gelats de llet se situen en un terme mitjà, aportant unes 210 kcal per cada 100 g.
- Els gelats amb galeta o neula són els més energètics, amb una mitjana de 303 kcal per cada 100 g.
L’organització recorda que, per conèixer l’aportació calòrica real, és fonamental tenir en compte la mida de la ració, ja que els gelats infantils solen ser més petits que els destinats a adults.
Com conservar correctament els gelats?
L’OCU també ofereix recomanacions per mantenir la cadena de fred i garantir la qualitat dels gelats des del moment de la compra. L’ideal és adquirir-los al final de la visita al supermercat i transportar-los en una bossa isotèrmica si el trajecte fins casa és llarg. Una vegada a casa, s’han de guardar immediatament al congelador, que s’ha de mantenir a una temperatura inferior a -18 °C.
Puc elaborar gelats més saludables a casa?
La preparació casolana de gelats permet controlar els ingredients i ajustar el contingut de sucre segons les necessitats o preferències personals. Per a això, no és imprescindible disposar d’un refrigerador; una batedora o un robot de cuina són suficients per aconseguir bons resultats.
La fórmula bàsica inclou 500 ml de llet sencera, 150 g de sucre, 4 rovells d’ou i els ingredients que aportin el sabor desitjat. Aquesta recepta admet variacions per adaptar-la a persones amb intoleràncies o al·lèrgies, o simplement per reduir la seua aportació calòrica.
Tots els gelats són aptes per a nens petits?
L’OCU adverteix sobre els riscos d’ennuegada en nens menors de 4 anys quan consumeixen gelats que contenen porcions petites. Alguns fabricants, conscients d’aquest perill, inclouen advertències en l’etiquetatge. És el cas de productes com el Pirulo Frutti i el Smarties Pop Up, que indiquen expressament que "els nens menors de 4 anys tenen una capacitat limitada per mastegar i poden ennuegar-se amb porcions petites d’aliments".
Què ha ocorregut|passat amb el colorant annato als gelats?
Fins i tot fa relativament poc, molts gelats incloïen entre els seus ingredients l’additiu annato o E-E-160b, un colorant que proporciona tonalitats des del groc fins el roig. Tanmateix, estudis recents han demostrat que els seus components principals, la bixina i la norbixina, tenen propietats toxicològiques diferents.
Com a conseqüència, la Unió Europea va decidir eliminar l’E-E-160b de la llista d’additius autoritzats i separar ambdues substàncies com a "bixina de bija [E 160b (i)]" i "norbixina de bija [E 160b (ii)]" amb condicions d’ús específiques per a cada una. Des de juliol de 2020, cap fabricant no pot utilitzar l’E-E-160b als seus productes, encara que la normativa permet comercialitzar fins esgotar existències els fabricats abans d’aquesta data.
L’OCU ha constatat que, encara que alguns webs de supermercats continuen mostrant l’annato en la composició de gelats populars com el Drácula de Frigo o el Pirulo Happy de Nestlé, els fabricants ja han actualitzat les seues fórmules substituint aquest colorant per altres d’alternatius.