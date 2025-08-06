El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriben a diversos municipis de Catalunya
Ja ha cremat 16.000 hectàrees
El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriba a diversos municipis de Catalunya, des de comarques gironines fins al Maresme. Fins a les 15 h, el 112 ha rebut 226 trucades relacionades amb presència de fum i olor de cremat a vinculades a l'incendi del sud de França. La majoria de trucades s’han fet des del Maresme, però també se n’han registrat al Baix Empordà i el 8,74% al Vallès Occidental. Protecció Civil ha informat que a hores d’ara no hi ha cap incendi forestal actiu a Catalunya i que es tracta de fum i cendres provinents del sud de França. Els Bombers de la Generalitat han activat dotacions per revisar el terreny, però tots els casos han estat considerats com a falsa alarma.
Es demana no trucar al telèfon d’emergències 112 per demanar informació, i fer-lo servir només en cas de necessitar ajuda. Entre els municipis on s'han registrat més trucades vinculades a l'olor de cremat o el fum procedent de l'incendi a França hi ha Cabrera de Mar, Premià de Mar, la Roca del Vallès, Arenys de Munt, Mataró i Vallgorguina. També se n'han registrat a Sant Cebrià de Vallalta, Torroella de Montgrí, Llinars del Vallès, Santa Susanna, Palafrugell i Castell-Platja d'Aro.
L’incendi de França, un dels més grans de la seua història, ja ha cremat 16.000 hectàrees
L’incendi que es va declarar dimarts a la tarda al massís de Corbières, a una trentena de quilòmetres de la ciutat francesa de Narbona, i que després d’avançar molt ràpid ha arrasat ja 16.000 hectàrees, és un dels més grans de la història del país. La Prefectura ha comunicat aquesta nova xifra poc després de les 14.00 locals (12.00 GMT) i ha indicat que estan treballant sobre el terreny 1.900 bombers amb 500 vehicles en els 90 quilòmetres de perímetre de l’incendi.
El sinistre va causar la mort la passada nit d’una dona d’una seixantena d’anys que no va voler evacuar la seua casa a Saint Laurent de la Cabrerisse i hi ha una altra persona desapareguda en aquesta mateixa localitat, on van patir ferides unes altres dos més, una d’elles d’extrema gravetat.
Uns altres set bombers van resultar ferits lleus a la nit, i a això cal afegir l’accident d’un camió de bombers que ha bolcat aquest matí, amb un efectiu ferit de gravetat i tres lleument, segons el subprefecte de Narbona, Rémi Recio. Recio ha explicat que als bombers que treballen a terra els estan donant suport des de l’aire sis hidroavions de tipus Canadair, tres bombarders d’aigua Dash i tres helicòpters.