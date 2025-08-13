METEOROLOGIA
Tarda de pluja i vent
Els Bombers van fer una vintena de sortides en dos hores a causa de la tempesta sobretot al Pla. Tall de la carretera N-230 a Torrefarrera i pedra
Una tempesta de vent i pluja va afectar ahir el pla de Lleida, amb pedra a municipis com Torrefarrera. Els Bombers van rebre una vintena d’avisos, la majoria per caiguda d’arbres i inundacions. A Torrefarrera, l’acumulació d’aigua va obligar a tallar l’N-230 al punt quilomètric 6. L’alcalde, Jordi Latorre, va assenyalar que l’afectació “ha estat important, amb un cúmul de pluja, granís i fortes ratxes de vent” amb incidents com a les piscines, que van haver de ser evacuades al quedar cobertes d’aigua amb terra. A Alpicat, el temporal va obligar a interrompre durant uns minuts les projeccions a l’entrar aigua als cines. També hi va haver afectacions a Lleida ciutat, amb arbres caiguts i acumulació d’aigua a carrers. A la capital, la tempesta va baixar la temperatura de 41,6º a 23º, amb ratxes de vent de 64 quilòmetres per hora.
Per la seua banda, el líder de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar la sortida d’aigües fecals de canonades a la partida de Boixadors, a l’Horta de Lleida, que va atribuir a la falta de manteniment. Per això, va reclamar una solució immediata.
D’altra banda, el front tempestuós va descarregar també quantitats importants de granís a la zona nord i l’Horta de Lleida i a Torrefarrera, segons van explicar les organitzacions agràries. El granís tenia en general la mida similar a cigrons i es tem que hagi pogut causar danys en pomes i peres, de forma especial. La campanya de pomes tot just s’ha començat en algunes varietats roges, mentre que en peres amb prou feines s’ha collit del 30 al 40 per cent de la producció.
Nou foc a Alins i un llamp cau a Lleida
La caiguda d’un llamp va provocar ahir un incendi de vegetació al barranc d’Aixerto, a Alins, al Pallars Sobirà. Els Bombers van activar un helicòpter bombarder d’aigua per fer descàrregues i helitransportar personal del GRAF al tractar-se d’una zona de difícil accés. A Lleida, un llamp va partir la zona superior d’un pi a la plaça de la Pau, al costat d’un parc infantil.