IGUALTAT
Tatuatges adhesius contra les violències masclistes
Iniciativa del consell comarcal del Pla d’Urgell per repartir a les festes locals. Compta amb vuit models diferents
El Pla d’Urgell reparteix tatuatges adhesius contra la violència masclista a les festes locals. La iniciativa és de l’àrea d’Igualtat i Atenció a les Persones del Col·lectiu LGTBI del consell comarcal del Pla, en el marc d’una nova campanya de sensibilització amb motiu de les festes d’estiu. L’objectiu és reforçar el missatge de rebuig de les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques, a més de promoure espais segurs a la tota la comarca.
Gratuït als Punts Lila
Aquest any, la novetat són uns tatuatges adhesius reivindicatius, amb vuit models diferents i missatges clars contra les agressions. Es reparteixen gratuïtament als Punts Lila i a les celebracions locals. Amb aquesta proposta, l’ens comarcal fa una crida a la ciutadania per col·laborar a celebrar unes festes lliures d’agressions.
Val a recordar que el Punt Lila és un espai d’informació, sensibilització i assessorament sobre agressions sexistes als entorns de lleure nocturn, on s’acompanya les víctimes i se les informa de les diferents opcions.
A més, compten amb un equip format per personal tècnic especialitzat en la prevenció d’aquestes violències. Així mateix, destaca que hi ha altres materials de sensibilització que procedeixen d’iniciatives municipals, com els vanos amb missatges d’igualtat impulsats per l’ajuntament del Poal.