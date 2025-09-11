GASTRONOMIA
Identitat gastronòmica de Lleida
SEGRE i la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) tenen en marxa un concurs per trobar el millor plat del Pla i del Pirineu. Es pot triar entre dotze opcions fins demà
SEGRE i la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) tenen en marxa un concurs per trobar el millor plat del pla de Lleida i del Pirineu. La presentació es va fer ahir a l’Aula Magna de l’IEI amb el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; la directora de SEGRE, Anna Sàez; el president de l’ICEA, Jordi Sala, i la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, Amàlia Sanz. Fins ara més de 2.400 persones han participat en el concurs popular El millor plat de Lleida, en el qual es podrà votar, a través de l’edició digital de SEGRE i les xarxes socials, entre una dotzena d’opcions fins demà. Els electors hauran de triar quin plat identifica millor les comarques del Pla entre la cassola de tros, peus de porc a la cassola, caragols a la llauna i a la gormanda, bacallà amb samfaina i coca de recapte. Al Pirineu, les opcions són l’escudella i carn d’olla, el trinxat, l’arròs amb carreretes, el palpís de corder, el civet de senglar i rovellons amb all i julivert.
Entre els participants se sortejaran 20 experiències gastronòmiques: deu sopars per a dos persones al restaurant La Boscana de Bellvís i deu dinars per a dos persones a Casa Kiko Lo Pigal de Llessui. Els guanyadors s’anunciaran a través d’Instagram i SEGRE.
Durant la presentació, Talarn va qualificar de “magnífica” aquesta iniciativa, que s’emmarca en els actes de promoció amb motiu del reconeixement de Catalunya com a Regió Gastronómica Mundial i de la marca Gust de Lleida.
Per la seua part, el president d’ICEA va recordar que la gastronomia catalana està reconeguda a nivell mundial, a més de comptar amb productes d’excel·lent qualitat. “Lleida és el rebost de Catalunya”, va assegurar.
D’altra banda, la directora de SEGRE, Anna Sàez, va explicar que els lectors trobaran una enquesta en l’edició digital del diari en la qual podran triar el plat que més els agradi. “Tots aquests plats són exemples de cuina identitària feta amb productes de quilòmetre 0”, va assenyalar.
Finalment, Sanz va dir que aquest concurs és un “compromís amb la qualitat i la proximitat” i un “acte de reconeixement a totes les persones que fan possible que el Pirineu i el pla de Lleida siguin un referent gastronòmic i cultural”.