El fruit més complet de la naturalesa per ajudar a regenerar el fetge
Investigacions científiques confirmen les seues propietats antioxidants, antiinflamatòries i hepatoprotectores, posicionant-lo com un aliat natural per al benestar
La nespra destaca per les seues múltiples propietats medicinals confirmades per la comunitat científica internacional. Originari d’Àsia, aquest fruit (Eriobotrya japonica) ha transcendit el seu valor gastronòmic per consolidar-se com un important referent tant en la medicina tradicional com en la fitoteràpia moderna. Recents estudis han demostrat que les fulles, fruits i llavors contenen compostos bioactius capaços de prevenir l'envelliment prematur, reduir processos inflamatoris i afavorir la regeneració hepàtica.
Les anàlisis científiques realitzats fins 2025 confirmen que la nespra conté una alta concentració d’antioxidants que neutralitzen els radicals lliures, substàncies responsables del deteriorament cel·lular. A més, les seues propietats antiinflamatòries han estat validades mitjançant assajos clínics que ratifiquen la seua eficàcia per alleujar malalties cròniques. Especialment rellevant resulta la seua capacitat hepatoprotectora, una qualitat que el converteix en un aliat natural per als qui busquen cuidar el seu fetge de manera preventiva o com a complement en tractaments convencionals.
L’interès científic per aquest fruit ha augmentat considerablement en els últims anys, amb nombroses publicacions que avalen els seus beneficis per a la salut des de diferents perspectives. Els experts assenyalen que el seu consum regular, tant del fruit com d’infusions preparades amb les fulles, podria contribuir significativament a millorar diversos aspectes de la nostra salut, sempre sota supervisió professional per garantir el seu ús adequat i segur.
El poder antioxidant de la nespra i el seu impacte en la salut
La capacitat antioxidant de la nespra es deu principalment a la seua rica composició en flavonoides, àcids fenòlics i carotenoides, compostos, que han demostrat ser eficaços per neutralitzar els radicals lliures i reduir l’estrès oxidatiu que afecta les nostres cèl·lules. Aquesta propietat resulta fonamental per prevenir l’envelliment prematur i protegir el nostre organisme davant diverses patologies associades al dany cel·lular.
Investigacions realitzades en centres especialitzats de la Xina han revelat que els antioxidants presents en la nespra podrien contribuir a la prevenció de malalties neurodegeneratives. Aquestes troballes amplien considerablement el valor terapèutic d’aquest fruit, posicionant-lo com un element d’interès per a la investigació en el camp de la neurologia i l’envelliment saludable, àrees de creixent rellevància en la nostra societat actual.
Propietats antiinflamatòries: evidència científica i aplicacions
Les fulles de la nespra concentren compostos triterpènics com l’àcid ursòlic i l’àcid oleanòlic, substàncies amb demostrada capacitat per reduir els marcadors inflamatoris en l’organisme. Aquesta característica explica la seua eficàcia tradicional en el tractament d’afeccions com l’artritis i diversos tipus de dolors associats a processos inflamatoris crònics d’origen metabòlic.
L’ús ancestral d’aquesta planta en diferents cultures per alleujar processos inflamatoris ha estat validat per estudis científics que confirmen els seus beneficis reals per als qui pateixen inflamacions persistents. Els experts assenyalen que el seu mecanisme d’acció es basa en la inhibició de determinades vies inflamatòries, la qual cosa redueix la producció de citocines proinflamatòries i altres mediadors relacionats amb el dolor i la inflamació crònica.
La nespra com a aliada per a la salut hepàtica
Una de les propietats més destacades de la nespra és el seu efecte protector sobre el fetge, demostrat en diverses investigacions internacionals. Els extractes obtinguts de diferents parts d’aquesta planta han evidenciat la seua capacitat per reduir la concentració d’enzims hepàtics indicatius de dany cel·lular, mentre promouen la regeneració dels teixits hepàtics afectats.
Estudis realitzats al Japó indiquen que el consum regular de nespra podria contribuir significativament a la recuperació de lesions hepàtiques causades per fàrmacs i altres substàncies tòxiques. Aquesta propietat resulta especialment rellevant en una època on el consum de medicaments s’ha incrementat notablement, augmentant també el risc d’hepatotoxicitat en diversos sectors de la població.
Beneficis addicionals i recomanacions d’ús
A més de les seues propietats hepatoprotectores, la nespra presenta importants qualitats antibacterianes que podrien ajudar a prevenir determinades infeccions. Així mateix, alguns estudis suggereixen el seu potencial per contribuir al control de la diabetis, gràcies a la presència de polisacàrids i saponines a les fulles, compostos amb capacitat per a regular els nivells de glucosa en sang.
Per aprofitar els seus beneficis, els experts recomanen diferents formes de consum:
- Infusió: s’aconsella utilitzar entre 2 i 3 grams de fulles seques en una tassa d’aigua calenta, amb una freqüència màxima de dos vegades al dia.
- Consum natural: el fruit pot ingerir-se fresc o incorporar a diverses preparacions culinàries, des d’amanides fins postres i melmelades casolanes.
No obstant, els especialistes insisteixen en la importància de consultar amb professionals sanitaris abans d’iniciar qualsevol tractament amb plantes medicinals, ja que dosis elevades de principis actius naturals podrien provocar efectes secundaris indesitjats en determinades persones.
Què diu la ciència sobre la nespra?
Les investigacions científiques realitzades fins 2025 han validat tres aspectes fonamentals sobre les propietats de la nespra:
En primer lloc, la seua potent acció antioxidant ha estat confirmada per diversos estudis, entre els quals destaquen els realitzats per Liu i Chen el 2018, que van demostrar la seua eficàcia per neutralitzar radicals lliures i reduir el dany oxidatiu cel·lular.
En segon terme, les seues propietats antiinflamatòries van ser corroborades per la investigació desenvolupada per Oliveira i Reis el 2020, els qui van observar una significativa reducció de marcadors inflamatoris després de l’administració d’extractes de nespra en models experimentals.
Finalment, el seu efecte hepatoprotector va quedar demostrat en l’estudi publicat per Wang i Zhang el 2017, on es va evidenciar la capacitat dels compostos presents en la nespra per prevenir el dany hepàtic induït per substàncies tòxiques i afavorir la regeneració del teixit hepàtic.
La nespra en la medicina tradicional i moderna
La utilització de la nespra amb finalitats medicinals compta amb una llarga tradició en diverses cultures asiàtiques, particularment a la Xina i el Japó, on s’ha fet servir durant segles per tractar afeccions digestives, respiratòries i hepàtiques. Aquest coneixement ancestral ha estat progressivament validat per la ciència moderna, que ha identificat els compostos responsables dels seus efectes terapèutics.
A Espanya, el cultiu de la nespra es concentra principalment a la zona mediterrània, amb especial rellevància a la Comunitat Valenciana i Andalusia, on les condicions climàtiques afavoreixen el seu desenvolupament. Encara que tradicionalment el seu consum ha estat fonamentalment gastronòmic, el creixent interès per les seues propietats medicinals està impulsant noves formes d’aprofitament i comercialització.
Com pot integrar la nespra en una dieta saludable?
Els nutricionistes recomanen incorporar la nespra|nesprer a la nostra alimentació de forma regular durant la seua temporada, que a Espanya inclou principalment els mesos d’abril a juny. La seua aportació nutricional inclou vitamines A i C, potassi, magnesi i fibra, a més dels compostos bioactius ja esmentats, la qual cosa el converteix en un aliment d’alt valor nutricional.
Més enllà del seu consum en fresc, la nespra pot integrar-se en batuts, macedònies, compotes o fins i tot en plats salats que combinin sabors dolços i àcids. Les fulles, per la seua part, poden utilitzar-se per preparar infusions amb propietats terapèutiques, seguint sempre les recomanacions de dosificació adequades per evitar efectes adversos.
En conclusió, la nespra representa un excel·lent exemple de com els aliments naturals poden contribuir significativament a la nostra salut, combinant propietats organolèptiques agradables amb beneficis terapèutics avalats científicament. La seua incorporació a una dieta equilibrada i un estil de vida saludable pot aportar avantatges significatius per al nostre benestar general, especialment en el relacionat amb la protecció antioxidant, antiinflamatòria i hepatoprotectora.