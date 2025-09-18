INICIATIVES
Gastronomia i música a la primera Milla del Vermut
Aquest dissabte, amb propostes de 16 restaurants del carrer Sant Martí de Lleida
El carrer Sant Martí de Lleida acollirà dissabte la primera edició de la Milla del Vermut, en la qual participaran 16 locals i restaurants en el marc de l’Obert del Centre Històric. Es tracta d’un acte de dinamització gastronòmica i lúdica, impulsada per Lleida Turisme, que es farà a partir de les 11.30 hores fins les 17.00, a tot l’eix del carrer Sant Martí, una milla que va des de Prat de la Riba fins el Mercat del Pla. A més, s’han previst tres escenaris en els quals es faran concerts simultanis de garrotín: a les 12.00 hores Colors de Rumba a l’escenari Església Orfeó/Sant Martí; a les 12.30 Los Carrinclons, en el de Font dels Tritons/Sant Martí, i a les 13.00 hores La Violeta, a Prat de la Riba/Sant Martí.
En la presentació que es va fer ahir, la regidora de Promoció de la Ciutat i la Cultura, Pilar Bosch, va assenyalar que “tota la gastronomia d’aquesta zona sortirà al carrer a l’hora del vermut”, alhora que va destacar que aquesta iniciativa reivindica la ciutat, i especialment aquest barri, com a “espai de convivència, memòria, creació col·lectiva i, evidentment, de lleure”. Per la seua part, el regidor de Participació, Roberto Pino, va assegurar que l’Obert del Centre Històric “és molt més que un festival de cultura i de gastronomia, també és una oportunitat per donar visibilitat a tot el teixit associatiu, comercial i de restauració del barri, i enfortir la participació activa de totes les entitats”.
Els responsables d’establiments participants en la iniciativa van mostrar la seua satisfacció i van explicar l’oferta gastronòmica que preparen per a l’ocasió. Sobre això, Ramon Tudela, xef de l’arrosseria No Rules, va explicar que han dissenyat mitja dotzena de tapes i que posaran taules i barres al carrer. També comptaran amb actuacions musicals. “És una oportunitat per promocionar el vermut”, va destacar. En la mateixa línia, la Sandra, del grup Macao, va assenyalar que han preparat diferents còctels en funció de l’establiment i altres propostes. Tampoc no faltarà la “bona música i el bon rotllo” al 4llaunes, com va assegurar una de les seues responsables, la Montse.
Tots ells van animar la ciutadania gaudir de la iniciativa i van desitjar que “tothom s’ho passi molt bé en aquesta festa”, com va dir el Josep Maria, de Traganits Music Club. A partir de les 17.00 hores, el carrer Sant Martí seguirà el programa d’activitats de l’Obert.