Antonio Turiel
L’investigador adverteix de les amenaces que l’escalfament global projecta sobre alguns sectors de l’economia lleidatana
Un carrusel de calamarsades i onades de calor. S’està intensificant el canvi climàtic?
Hi ha consens entre la comunitat científica en el fet que hi ha una acceleració. En els últims deu anys, la quantitat d’energia que reté el planeta s’ha quadruplicat, i això es reflecteix en un escalfament de l’aigua, l’aire i la terra. Per això augmenten els esdeveniments meteorològics extrems.
Aquest augment dels esdeveniments extrems comporta riscos per a economies amb fort pes de l’agricultura com la de Lleida, oi?
Està augmentant l’aridesa, i això és un problema per a zones com Lleida perquè creix l’estrès de les plantes. El règim hídric és cada vegada més desfavorable, perquè, encara que es mantingui la quantitat de pluja, hi haurà més períodes de sequera i precipitacions més intenses, i això afavoreix l’avenç de l’aridesa.
Com pot afectar el turisme?
El turisme està condemnat. La despesa mitjana està baixant en un escenari general de recessió a Europa, i el turista fugirà d’ambients inhòspits com els que ja genera el canvi climàtic.
Quin grau d’exposició té Lleida a la ‘bomba de calor’ del Mediterrani?
Lleida és lluny per patir els danys principals de les grans tempestes, però molt a prop per evitar-los, en especial el Pirineu. És probable que en els propers anys, amb la Mediterrània escalfant-se per sobre de la mitjana, arribin danes; i quan la temperatura del mar superi els 28º hi haurà tempestes amb risc de convertir-se en petits huracans, com ja s’està veient. Tot això arribarà a Lleida, debilitat per la protecció de les serralades litorals però arribarà. Hi haurà problemes i danys.
Això és el procés de tropicalització del que ja es parla?
La tropicalització és un fet, com es veu en la freqüència de les nits tropicals i en el desplaçament d’espècies, que és un dels principals indicadors.
S’hi pot fer alguna cosa?
Hi ha problemes per tenir reserves de petroli, i apareixen altres productes que generen més emissions de CO2 i que no són fonts d’energia perquè no són energèticament neutres. Anem al desastre. Són puntades de peu cap endavant en un escenari de recursos minvants. El principal objectiu ha de ser la reducció de les emissions de CO2, però ningú no vol canviar el model econòmic i la transició ecològica no funciona. Hem de satisfer les necessitats eliminant consums innecessaris. Necessitem decreixement.