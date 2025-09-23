El 12 d’octubre, festivitat de la Hispanitat, cau en diumenge: a quins llocs es recupera la festa l’endemà?
Només cinc comunitats han decidit traslladar el dia de descans al dilluns 13
El Día de la Hispanitat coincideix amb diumenge aquest any, la qual cosa suposa que milions d’espanyols no podran disfrutar de l’habitual dia lliure que suposa aquesta festivitat quan cau entre setmana. Aquesta circumstància ha portat algunes comunitats autònomes a prendre decisions diferents respecte al trasllat del descans, creant un mapa festiu desigual al territori estatal.
Només Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó i Extremadura han optat per traslladar el dia festiu al dilluns 13 d’octubre, permetent així als seus ciutadans disfrutar d’un pont de tres dies. La resta de territoris, entre els quals es troben Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i les Balears, mantindran la festivitat en la seua data original sense compensació addicional, la qual cosa a la pràctica suposa perdre un dia lliure en coincidir amb cap de setmana.
Aquesta situació ha generat cert debat, ja que el Día de la Hispanitat està considerat com una festivitat nacional de caràcter no substituïble segons estableix el Butlletí Oficial de l’Estat. Tanmateix, la coincidència amb diumenge ha obert la porta a interpretacions diferents per part de les administracions autonòmiques.
Significat històric de la celebració
El 12 d’octubre commemora una fita fonamental en la història espanyola: el descobriment d’Amèrica per Cristóbal Colón el 1492. La llei 18/1987 va oficialitzar aquesta data com a Festa Nacional, destacant-la com a símbol de la unitat cultural i política de l’Estat espanyol al llarg del temps, així com de la seua projecció lingüística més enllà de les fronteres europees.
El text legal subratlla la importància d’aquesta jornada com a moment per recordar solemnement episodis clau de la història col·lectiva espanyola i el patrimoni cultural i social compartit. Per això, es va establir com una festivitat d’àmbit nacional aplicable a tots els territoris espanyols.
Impacte pràctic al calendari laboral
La coincidència d’aquest dia festiu amb diumenge el 2025 ha evidenciat les diferents polítiques autonòmiques quant a la gestió dels dies festius. Mentre que cinc comunitats garantiran un cap de setmana llarg als seus ciutadans, la resta s’haurà de conformar amb un cap de setmana normal de dos dies.