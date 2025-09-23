Aplicacions per buscar bolets: com treure rendiment a una bona temporada
Eines tecnològiques que faciliten la identificació d’espècies i promouen una recol·lecció segura i sostenible
La temporada de bolets ha començat amb força i els aficionats a la micologia ja preparen les seues cistelles i ganivets per endinsar-se als boscos. En un context on la tecnologia s’ha convertit en aliada indispensable de qualsevol activitat, el món de la recol·lecció de bolets no és una excepció. Les aplicacions mòbils especialitzades estan transformant l’experiència dels cercadors, facilitant la identificació segura d’espècies comestibles i tòxiques, a més de proporcionar valuosa informació sobre les millors zones de recol·lecció.
L’auge d’aquestes eines digitals respon a una creixent preocupació per la seguretat alimentària i la conservació del medi ambient.
Entre les aplicacions més recomanades destaca Bolets.cat, una eina ideal per als aficionats catalans que busquen una aplicació amb informació detallada de les espècies més comunes del territori. Aquesta aplicació és senzilla i fàcil d’utilitzar, amb una interfície que inclou descripcions i imatges per ajudar-te a identificar correctament cada bolet.
Una opció molt completa és Fungipedia, que ofereix una base de dades extensa amb més de 500 espècies de bolets. Aquesta aplicació és perfecta per als caçadors de bolets amb més experiència, ja que proporciona detalls acurats sobre cadascuna de les espècies, incloent-ne fotos d’alta qualitat que ajuden en la identificació. A més, inclou informació sobre la toxicitat, fet essencial per evitar possibles intoxicacions.
Si t’agrada geolocalitzar les teves troballes i guardar-les per a futures sortides, Setas Boletus és l'aplicació que necessites. Amb aquesta eina, podràs identificar els bolets segons característiques com el color o la forma i, a més, guardar la ubicació exacta on els has trobat, creant així un mapa personalitzat de zones fèrtils per a la recollida.
Per als més tecnològics, Mushroom Identify ofereix una eina de reconeixement d’imatges basada en intel·ligència artificial. Aquesta aplicació et permet fer una foto del bolet i, automàticament, l’aplicació et dirà de quina espècie es tracta. És una solució molt ràpida i útil per a aquells moments en què no estàs segur de la identificació d’un bolet.
Si bé PlantNet és més coneguda per identificar plantes, també és una excel·lent opció per als aficionats a la natura que busquen una eina que combini la identificació de plantes i bolets. Aquesta aplicació utilitza un sistema de reconeixement fotogràfic per ajudar-te a saber quina espècie has trobat, fet que la fa molt versàtil per a qui vulgui explorar tant el món vegetal com el micològic.
D'altra banda, Myco és una aplicació molt popular, amb una base de dades que inclou més de 2.000 espècies de bolets. A més de proporcionar informació detallada, Myco et permet veure quines espècies s’han recollit a prop teu, gràcies a la seva funció de geolocalització. Això facilita trobar zones populars on altres caçadors de bolets ja han tingut èxit.
Amb totes aquestes eines al teu abast, sortir a buscar bolets serà una experiència més segura i enriquidora. A més de facilitar la identificació de les espècies, aquestes aplicacions et permeten seguir les millors pràctiques, com ara recollir només allò que consumeixis, identificar correctament els bolets abans de consumir-los i respectar l’entorn.
Abans de sortir al camp, però, recorda: és fonamental informar-te de les normatives locals sobre la recol·lecció de bolets, ja que moltes zones estan protegides o regulades. A més, assegura’t de recollir només els bolets que estiguin en bon estat i que siguis capaç d’identificar de manera segura. Els bolets tòxics poden assemblar-se molt a algunes espècies comestibles, per la qual cosa la prudència és clau. Aquestes aplicacions t’ajudaran a gaudir d’una temporada de bolets plena d’èxits i sense riscos.