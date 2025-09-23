FESTES
La dansa, en un pregó a quatre veus
A les Festes de la Tardor, que començaran divendres amb Elefantes a l’Auditori. Dispositiu de seguretat amb mig centenar d’efectius i detectors de metalls contra armes blanques
El Centre d’Art La Panera va acollir ahir la presentació de les Festes de la Tardor de Lleida, que començaran divendres vinent i s’allargaran amb un centenar d’activitats fins dilluns vinent, festivitat de Sant Miquel. L’epicentre tornarà a ser el Centre Històric i una de les novetats és un pregó a quatre veus de sengles dones vinculades al món de la dansa: Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià i Rosa M. Sánchez. Amb més de 25 anys de trajectòria, han deixat empremta en el sector com a artistes, creadores, pedagogues i emprenedores culturals. El seu pregó donarà el tret de sortida als festejos divendres a les 19.00 hores a la plaça Paeria.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va animar la ciutadania a participar “amb plena convivència” en un “projecte col·lectiu” que projecta el talent local i la història de la ciutat.
Per la seua part, el regidor de Joventut, Educació, Festes i Tradicions, Xavier Blanco, va destacar que s’ha previst una programació “variada i transversal” i que es torna a apostar per la conciliació, amb horaris limitats per respectar el descans dels veïns.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va posar de relleu la implicació dels equipaments culturals municipals, com l’Auditori Enric Granados, que divendres acollirà el concert d’Elefantes, en el marc de la seua gira del seu 30 aniversari, així com la gran varietat d’estils musicals en diferents espais de la ciutat, des del Festival d’Orgues de Ponent fins a música en viu al Cafè del Teatre i a Tocata.
Entre les propostes musicals es troben els lleidatans Abril (Abril Pinyol), Pixie Dixie, Paula Milara o Band The Cool, així com una àmplia mostra amb discjòqueis com Santi Roig.
Quant al dispositiu de seguretat, Larrosa va explicar que es repetirà el dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana amb els Mossos d’Esquadra, amb una mitjana de cinquanta d’efectius, amb un “reforç extraordinari” en els punts d’accés a les activitats que vetllaran per evitar l’entrada d’armes blanques amb controls amb detectors de metalls.
Per la seua part, la quarta tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, va concretar que s’instal·larà un Punt Lila/Rainbow fix a la plaça Gramàtics (les nits del 25 al 28 de setembre), es faran intervencions itinerants de NitsQ pel Centre Històric i circularà el bus gratuït de l’L-7 (de les 23.00 a les 4.00 hores), amb parada de demanda i una freqüència de pas cada trenta minuts. En total, el dispositiu de la campanya 1000 Ulls comptarà amb una dotzena de persones, inclosa una psicòloga especialitzada en violències masclistes, en coordinació amb la Urbana.
No hi faltaran la Diada Castellera (amb els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Nens del Vendrell i els Castells de Lleida), el Seguici, la Nit de Foc, amb la plantada de bèsties a la plaça Sant Frances i el correfoc a Blondel, i el castell de focs artificials, a la canalització del riu. Com a efemèride, aquest any destaca el vintè aniversari dels Marraquets.
Un cartell de Glòria Esteve i Júlia Badia invita a “sortir al carrer”
El cartell de les festes ha estat dissenyat per Glòria Esteve i Júlia Badia, de Bonavista Taller, ubicat a la Casa de Fusta. Van explicar que van voler il·lustrar tota la ciutat, amb especial atenció al Centre Històric i la cultura popular amb l’objectiu de “motivar la gent a sortir al carrer i disfrutar de la festa”. Els principals escenaris de les activitats seran les places Paeria i Sant Joan, el carrer Major, la pista de la Panera (amb activitats més familiars), la plaça del Dipòsit i el carrer Cavallers, amb la programació de les diferents entitats de la ciutat.