MEDICINA
Un jove doctor lleidatà guanya la competició europea de dermatologia
Fabià Torres, metge resident a Barcelona
El doctor lleidatà Fabià Torres Betato, exalumne de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i actual resident de tercer any de Dermatologia a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, va guanyar la setmana passada el primer premi dels European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Games, que van tenir lloc a París. Es tracta d’una competició a nivell europeu de residents de dermatologia que es convoca en el marc de la 34a edició del congrés europeu d’aquesta especialitat que acull la capital francesa.
En el certamen van participar equips de fins a divuit països europeus, formats per quatre representants per país. L’equip espanyol, sota el nom d’Hispadermis, del qual Torres formava part juntament amb tres residents més d’hospitals de l’Estat (de Donosti, Saragossa i Madrid), es va proclamar guanyador després d’encertar més preguntes que els seus adversaris i resoldre casos clínics de dermatologia. Tot això va fer que l’equip del lleidatà quedés al davant de la resta de països participants. Per la seua part, l’Acadèmia Espanyola de Dematología i Venereologia (AEDV) va felicitar Hispadermis per aquest “assoliment extraordinari. La victòria reforça el prestigi de la dermatologia espanyola en l’àmbit internacional”, va assegurar.
El dermatòleg lleidatà, jove promesa de la disciplina a escala europea, va obtenir el número 44 en l’examen MIR, un resultat que li va obrir les portes per poder triar amb garanties la seua especialitat i hospital de formació. Gràcies a aquesta posició, va escollir la seua plaça a l’Hospital de Sant Pau, un centre de referència en l’àmbit de la dermatologia i reconegut per la seua trajectòria en la formació de professionals i en la investigació mèdica.