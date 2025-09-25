L’economista Gonzalo Bernardos alerta: "Ningú podrà comprar habitatge des del setembre"
La crisi immobiliària s’intensifica amb increments mensuals de preus, mentre l’expert pronostica un escenari impossible per als compradors en els propers mesos
El futur del mercat immobiliari presenta una situació extraordinàriament complexa per a l’any 2025 i els exercicis venidors. Gonzalo Bernardos, reconegut economista i inversor del sector, analitza des de la seua experiència les principals dificultats que estan provocant l’encariment tant en venda com de lloguer.
"El mercat del lloguer s’ha desfet, amb la grandíssima col·laboració del Govern", va afirmar recentment durant la seua intervenció en el pódcast Monopoly Inmobiliario a YouTube. Tanmateix, el seu pronòstic més alarmant suggereix que "el preu de l’habitatge en venda es posarà pels núvols" a partir de setembre.
Els preus a l’alça sostinguts durant anys han conduït a un "import del lloguer que està en màxims històrics". Segons Bernardos, les polítiques públiques en matèria d’habitatge no només no han frenat aquesta tendència, sinó que han generat un "pànic immobiliari" entre els propietaris, que opten per retirar els seus immobles del circuit d’arrendament tradicional.
La conseqüència directa és una contracció de l’oferta que impulsa encara més l’increment generalitzat de preus. "En no haver-hi habitatges de lloguer suficients, l’inquilí també té pànic immobiliari i no se’n va abans que finalitzi el contracte", explica el professor d’Economia de la Universitat de Barcelona.
Encara que el mercat necessitaria urgentment un augment en l’oferta de pisos disponibles per a arrendament, la realitat mostra una tendència completament oposada. Els propietaris abandonen el lloguer de llarga durada o migren cap a modalitats temporals, creant el que l’expert descriu com "el desnivell més gran de la demanda respecte a l’oferta", un desequilibri "bestial" entre persones que busquen llogar i habitatges disponibles.
El final del lloguer com a opció permanent
Tradicionalment, l’arrendament ha representat l’alternativa més assequible per accedir a un habitatge, però el constant increment de preus està transformant aquest paradigma. Bernardos és categòric en afirmar que "ningú no es planteja el lloguer com una opció d’habitatge per a tota la vida".
Respon contundentment als qui aspiren a una permanència indefinida en habitatges llogats: "Això no és cap dret teu, ningú no t’ha concedit l’usdefruit". No obstant, certs sectors socials proposen d’implementar contractes de lloguer indefinits com a possible solució a la crisi habitacional.
Des de la perspectiva de l’economista, part de la solució rau que els inquilins transitin cap a la compra en lloc del lloguer, reduint així la pressió sobre la demanda d’arrendaments i augmentant el percentatge de propietaris. De fet, Bernardos havia anticipat correctament que la població adquiriria immobles "de forma massiva" durant 2025 a causa dels elevats preus del lloguer, les condicions favorables per a hipoteques i la reducció dels tipus d’interès. Tanmateix, aquest escenari podria canviar pròximament.
L’economista Montse Cespedosa coincideix a advertir sobre la imminent impossibilitat de comprar un habitatge i recomana adquirir un pis ara, "encara que no sigui l’habitatge dels teus somnis".
Existeix risc de bombolla immobiliària?
Un altre assumpte abordat per Gonzalo Bernardos és la possible existència d’una bombolla immobiliària comparable a la de 2008. L’expert descarta categòricament aquesta possibilitat per al 2025, malgrat el notable increment en les compravendes. La diferència fonamental rau que, a diferència de la crisi anterior, actualment les entitats financeres no concedeixen hipoteques indiscriminadament ni s’observa un excés en la construcció de nous immobles.
Les dades confirmen que l’habitatge utilitzat està assolint xifres rècord a Espanya, amb un increment del 17,9% en les compravendes durant el juny de 2025 en comparació amb el mateix mes del 2024. Paral·lelament, els preus dels habitatges de segona mà han experimentat un augment del 14,7% en idèntic període. Malgrat aquesta dinàmica, a diverses ciutats espanyoles resulta actualment més costós llogar una habitació que afrontar la compra d’un pis mitjançant hipoteca.