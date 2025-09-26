La malteria artesana més gran de l'Estat, a Arbeca
La Cooperativa Arbequina vol comercialitzar una malta "de proximitat, d’alta qualitat i amb identitat territorial" en un moment d’expansió del mercat de la cervesa artesana
La Cooperativa Arbequina, ubicada a Arbeca (Lleida), ha fet un pas decisiu al sector cerveser artesanal espanyol amb la posada en marxa de la Malteria Arbequina. El projecte, que ja ha iniciat la seua activitat comercial, es posiciona com la instal·lació de malteria artesana més gran de l'Estat, oferint un producte de proximitat amb identitat territorial en un context favorable per al mercat craft.
Segons fonts de la cooperativa, la producció ha començat amb 350 tones anuals, encara que la previsió és assolir les 1.000 tones per a la primavera del 2026. Aquest canvi estratègic permet transformar part de les 6.000 tones d’ordi i blat que fins ara es destinaven exclusivament a farratge en un producte de més valor afegit, específicament dissenyat per al sector cerveser artesanal espanyol.
"Volem posar de relleu la malta com a ingredient essencial en la creació de cerveses i destil·lats craft, aportant no només qualitat, sinó també identitat territorial", ha declarat Sergi Millán, director general de la Cooperativa Arbequina.
Compromís amb la sostenibilitat energètica
La nova malteria reforça el compromís ambiental de la cooperativa amb la instal·lació de 100 kWn de plaques solars que permetran l’autosuficiència energètica de les instal·lacions. Aquesta aposta per les energies renovables es tradueix en una reducció significativa de l’empremta de carboni i del consum de combustibles fòssils.
Innovació i col·laboració al sector craft
El catàleg inicial de la Malteria Arbequina inclou diverses varietats locals d’ordi malter processades mitjançant una combinació de mètodes tradicionals i tecnologies innovadores per al control de germinació i assecatge. El resultat són productes amb perfils aromàtics únics, especialment indicats per a cerveseries independents que busquen diferenciació.
La iniciativa també contempla col·laboracions amb petits productors i associacions cerveseres per al desenvolupament de malta, enfortint l’economia circular i el vincle amb el territori. Per garantir els estàndards de qualitat, la malteria compta amb un laboratori analític propi, accessible també a iniciatives externes del sector.
Amb aquesta nova etapa, la Malteria Arbequina es converteix en un referent estratègic per al sector artesanal, oferint matèria primera diferenciadora, sostenible i amb traçabilitat completa des del cultiu del gra.