ECONOMIA
Protesta de mutualistes a Madrid
Demanen un millor pas a la Seguretat Social dels anys cotitzats
Milers de mutualistes arribats de tot Espanya es van manifestar ahir a Madrid per reclamar millores en el traspàs a la Seguretat Social de les aportacions que han fet en els seus anys de cotització a les mutualitats professionals alternatives. La marxa, sota el lema “Passarel·la 1x1 per a tothom”, coincideix amb l’inici del tràmit d’esmenes de la proposició de llei del PSOE que busca solucionar la situació d’aquests treballadors que han cotitzat únicament a aquestes mutualitats. Hi ha 60.000 afectats, entre ells advocats, procuradors, arquitectes o enginyers, que van optar per mutualitats i perceben pensions baixes, algunes per sota dels 400 euros mensuals.