Jose Serrano Casasola
Aconseguir una pèrdua de pes és un procés complex en què influeixen nombrosos factors, que el professor de la UdL Jose Serrano va analitzar ahir en una xarrada a l’IEI
Ens costa perdre pes?
Sí, és difícil perquè hi ha diversos factors que hi juguen en contra. Al baixar de pes augmenta la gana i disminueix el metabolisme basal més del que s’espera, cosa que dificulta mantenir la pèrdua. A més, quan una persona no aconsegueix els seus objectius, i més endavant reprèn la dieta (cosa que es diu recycling), es torna més difícil aprimar-se per una menor flexibilitat metabòlica.
Els costa més a les dones que als homes o viceversa?
No hi ha grans diferències fisiològiques quant al sexe, però les dones tenen més motivació i s’impliquen més en el seguiment d’una dieta.
És per pressió estètica?
No, però sí que cuiden més la seua salut. De fet, ho veiem en qualsevol patologia, les dones van al metge molt abans. Hem desenvolupat recentment un estudi d’hipertensió arterial i vam poder trobar moltes dones hipertenses lleus. Ara bé, trobar homes va ser complicadíssim.
L’edat també influeix?
Sí. A partir dels 45 anys guanyem uns 0,2 quilos per any, el greix es redistribueix i es torna visceral. En edats molt avançades, cert sobrepès pot fins i tot tenir un efecte protector davant de malalties, és la paradoxa de l’obesitat. Però, sí, com més grans, més difícil resulta perdre pes.
Perdre pes tan sols consisteix a menjar menys i a exercitar-se més?
Encara que la dieta i l’activitat física són claus, avui dia és un procés que s’aborda d’una forma més integral, incloent suport psicològic i estratègies que milloren la motivació i el benestar.
Com afecta la salut mental?
Pot generar frustració quan no s’assoleixen els objectius. És important assumir que la pèrdua de pes és lenta i ha de mantenir-se en el temps. La “memòria de l’obesitat” pot durar fins un any després d’haver-se aprimat, per la qual cosa el tractament requereix paciència i constància.
Quins són els principals mites sobre aprimar-se?
No hi ha una dieta més eficaç que una altra: totes funcionen si hi ha una restricció energètica. L’activitat física ajuda a mantenir el pes, però no és suficient per si sola per aprimar-se ràpid. Tampoc podem afirmar que els greixos o els carbohidrats s’engreixin, depèn de la quantitat d’energia i de l’equilibri entre ingesta i despesa. Estan de moda les dietes miraculoses, però segurament no tenen efectivitat, per la qual cosa recomanem ajuda professional.